Люксовые мерседесы и огромный дом: стало известно, сколько зарабатывает Валентина Терешкова

Депутаты Государственной думы опубликовали декларации. Мы составили топ самых богатых ярославских депутатов:

1-е место





Самый большой доход за прошедший год у Валентины Терешковой — 14 179 264 рубля. В ее собственности также земельный участок под индивидуальное строительство площадью 1314 квадратных метров, жилой дом площадью 692 квадратных метра, две квартиры площадью 90 и 171 квадратный метр.

Кроме того, Валентина Терешкова задекларировала два автомобиля класса «S» — «Мерседес-Бенц» S-280 и «Мерседес-Бенц» S-350.