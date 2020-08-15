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Люксовые мерседесы и огромный дом: стало известно, сколько зарабатывает Валентина Терешкова

Смотрим топ самых богатых ярославских депутатов в Госдуме

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Депутаты Госдумы опубликовали свои декларации&nbsp;

Депутаты Госдумы опубликовали свои декларации 

Стало известно, сколько зарабатывает Валентина Терешкова

Депутаты Государственной думы опубликовали декларации. Мы составили топ самых богатых ярославских депутатов:

1-е место

Самый большой доход за прошедший год у Валентины Терешковой — 14 179 264 рубля. В ее собственности также земельный участок под индивидуальное строительство площадью 1314 квадратных метров, жилой дом площадью 692 квадратных метра, две квартиры площадью 90 и 171 квадратный метр.

Кроме того, Валентина Терешкова задекларировала два автомобиля класса «S» — «Мерседес-Бенц» S-280 и «Мерседес-Бенц» S-350.

В безвозмездном пользовании у депутата 107-метровая квартира.

2-е место

Анатолий Грешневиков

Анатолий Грешневиков

Депутат Анатолий Грешневиков заработал за прошлый год 6 416 405 рублей. В собственности депутата приусадебный земельный участок площадью 1697 квадратных метров, жилой дом с хозяйственными пристройками площадью 211 квадратных метров, а также иномарка Nissan X-Trail 2,5.

В пользовании у Грешневикова 86-метровая квартира.

Супруга депутата заработала за прошлый год 4 684 463 рубля, в собственности имеет нежилое помещение площадью 114 квадратных метров.

3-е место

Илья Осипов

Илья Осипов

Илья Осипов задекларировал 5 419 023 рубля. В его собственности находится земельный участок площадью 1730 квадратных метров, дом площадью 119 квадратных метров, 22-метровый гараж, 21-метровая баня. Кроме того, в декларацию попал катер STINGRAY 250 CR.

В пользовании у Осипова две квартиры площадью 83 и 509 квадратных метров.

У супруги депутата доходов нет. Однако она владеет 509-метровой квартирой и иномаркой «Тойота Ленд Крузер».

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Валентина ТерешковаГосдумаЯрославль
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