Люксовые мерседесы и огромный дом: стало известно, сколько зарабатывает Валентина Терешкова

Стало известно, сколько зарабатывает Валентина Терешкова
Депутаты Государственной думы опубликовали декларации. Мы составили топ самых богатых ярославских депутатов:
1-е место
Самый большой доход за прошедший год у Валентины Терешковой — 14 179 264 рубля. В ее собственности также земельный участок под индивидуальное строительство площадью 1314 квадратных метров, жилой дом площадью 692 квадратных метра, две квартиры площадью 90 и 171 квадратный метр.
Кроме того, Валентина Терешкова задекларировала два автомобиля класса «S» — «Мерседес-Бенц» S-280 и «Мерседес-Бенц» S-350.
В безвозмездном пользовании у депутата 107-метровая квартира.
2-е место
Депутат Анатолий Грешневиков заработал за прошлый год 6 416 405 рублей. В собственности депутата приусадебный земельный участок площадью 1697 квадратных метров, жилой дом с хозяйственными пристройками площадью 211 квадратных метров, а также иномарка Nissan X-Trail 2,5.
В пользовании у Грешневикова 86-метровая квартира.
Супруга депутата заработала за прошлый год 4 684 463 рубля, в собственности имеет нежилое помещение площадью 114 квадратных метров.
3-е место
Илья Осипов задекларировал 5 419 023 рубля. В его собственности находится земельный участок площадью 1730 квадратных метров, дом площадью 119 квадратных метров, 22-метровый гараж, 21-метровая баня. Кроме того, в декларацию попал катер STINGRAY 250 CR.
В пользовании у Осипова две квартиры площадью 83 и 509 квадратных метров.
У супруги депутата доходов нет. Однако она владеет 509-метровой квартирой и иномаркой «Тойота Ленд Крузер».