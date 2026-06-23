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Политика Россия готова к мирным переговорам с Украиной — Путин назвал условия

Россия готова к мирным переговорам с Украиной — Путин назвал условия

Консультации между странами были прерваны по инициативе Киева

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Путин не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПутин не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Путин не видит оснований отходить от стамбульских договоренностей

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Россия готова вновь сесть за стол переговоров с Украиной. Президент России Владимир Путин назвал условия для этого.

«Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договорённостей 2022 года, „модальностей Анкориджа“, и реалий на земле», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что переговоры Москвы и Киева были прерваны по инициативе второй стороны.

«Всё, что делается по этому направлению сейчас, — для того чтобы создать для себя благоприятные условия в случае начала или возобновления прерванных по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь может идти только о создании впечатления каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя выглядят совершенно по-другому: наша армия двигается только вперёд», — сказал Путин, комментируя последние удары со стороны Украины.

Другие заявления президента

  • Дополнительные угрозы, которые пытается создать РФ киевский режим, должны сводиться к минимуму, это «абсолютно решаемая задача»;

  • Путин потребовал от чиновников самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности на фоне атак ВСУ на гражданские объекты;

  • Удары ВСУ по РФ, в том числе по детям, только стимулируют бойцов СВО выполнять боевые задачи;

  • Россия продолжит уверенно двигаться по всем направлениям развития, обеспечивая безопасность граждан, решая вопросы экономического характера.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Переговоры по урегулированию Россия Украина
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Комментарии
3
Гость
12 минут
а он в текущей ситуации ещё и условия ставит? однако...
Гость
5 минут
Слабак, надо было честно сказать, мы не готовы и не собираемся.
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Гость
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