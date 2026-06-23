Россия готова к мирным переговорам с Украиной — Путин назвал условия

Россия готова вновь сесть за стол переговоров с Украиной. Президент России Владимир Путин назвал условия для этого.
«Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договорённостей 2022 года, „модальностей Анкориджа“, и реалий на земле», — подчеркнул президент.
Он напомнил, что переговоры Москвы и Киева были прерваны по инициативе второй стороны.
«Всё, что делается по этому направлению сейчас, — для того чтобы создать для себя благоприятные условия в случае начала или возобновления прерванных по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь может идти только о создании впечатления каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя выглядят совершенно по-другому: наша армия двигается только вперёд», — сказал Путин, комментируя последние удары со стороны Украины.
Другие заявления президента
Дополнительные угрозы, которые пытается создать РФ киевский режим, должны сводиться к минимуму, это «абсолютно решаемая задача»;
Путин потребовал от чиновников самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности на фоне атак ВСУ на гражданские объекты;
Удары ВСУ по РФ, в том числе по детям, только стимулируют бойцов СВО выполнять боевые задачи;
Россия продолжит уверенно двигаться по всем направлениям развития, обеспечивая безопасность граждан, решая вопросы экономического характера.