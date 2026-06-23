Россия готова к мирным переговорам с Украиной — Путин назвал условия

«Всё, что делается по этому направлению сейчас, — для того чтобы создать для себя благоприятные условия в случае начала или возобновления прерванных по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь может идти только о создании впечатления каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя выглядят совершенно по-другому: наша армия двигается только вперёд», — сказал Путин, комментируя последние удары со стороны Украины.