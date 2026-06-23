Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что закон о домашнем насилии может привести к разводам и снижению рождаемости

Депутат Нина Останина заявила, что закон о домашнем насилии может отпугнуть от брака Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что закон против домашнего насилия может отпугнуть молодежь от брака. В соцсетях высказывание парламентария встретили с острой критикой. MSK1.RU связался с депутатом, чтобы разобраться в ее позиции.

Сначала в разговоре с агентством «Москва» Останина выразила опасения в связи с попыткой ряда депутатов ввести уголовную ответственность за домашнее насилие. Она сообщила, что в стране и так разводятся 8 семей из 10.

«Если будут разводиться все 10, есть ли смысл принимать закон? Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье», — рассудила Останина.

Она предложила «семь раз отмерить, а один раз отрезать». Останина также призвала авторов инициативы проанализировать, как нововведение скажется на семьях.

Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена. Нина Останина депутат Госдумы

В беседе с корреспондентом MSK1.RU Нина Останина объяснила, что вообще-то против любого насилия и считает, что оно должно быть уголовно наказуемо. Депутат всего лишь просила внимательнее подойти к разработке законопроекта.

— Ваше мнение, что если закон примут, это может даже отпугнуть молодежь от вступления в брак, верно? — спросил корреспондент.

— Нет, неправда, — ответила Останина. — Я попросила предоставить аналитику, которая свидетельствовала бы, что это никак не отразится на принятии решения о вступлении в брак. Аналитики такой нет, есть только аналитика о безбрежно растущем числе домашнего насилия, это действительно так. О том, что только 10% [потерпевших] обращаются к правоохранителям. Гипотетически я высказала опасение: а не скажется ли это отрицательно на принятии решения о вступлении в брак?

Подробнее обсуждать тему депутат не стала, только повторила, что выступает против любого насилия.

Я высказала позицию, что я против насилия, это первое. Второе, я высказала опасение, что это может отрицательно сказаться на принятии решения о вступлении в брак. Всё. Нина Останина депутат Госдумы

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк в комментарии MSK1.RU раскритиковала первоначальное высказывание Останиной. Она задалась вопросом, каких мужчин отпугнет от свадьбы запрет бить жену.

Нормальный мужчина никогда не позволит себе поднять руку на женщину. Это просто подмена понятий. Это пугает только тех, кто способен причинить вред. С таким человеком вообще нельзя строить семью. Его нужно лечить, отправлять к психологу или к психотерапевту. Мария Погребняк блогер, телеведущая

Также она объяснила, что безопасность детей важнее статистики рождаемости.

«Пусть их (депутатов. — Прим. ред.) тревожит не статистика браков и разводов, а то, что происходит внутри семьи. Дети, которые видят, как отец бьет мать, получают психологическую травму и учатся на этом сценарии. Закон о домашнем насилии нужен для того, чтобы прервать круг, а не закрепить его как норму. Семья — это про безопасность и уважение, а все остальное — это беда, которую нужно остановить», — высказалась Погребняк.

19 июня депутаты фракции «Новые люди» направили в правительство новую версию законопроекта против домашнего насилия. Сейчас в России не наказывают за побои в семье по уголовной статье, если это первый случай агрессии. Его расценивают как административное правонарушение. При этом, по данным Консорциума женских НПО, большинство убитых россиянок погибают именно от рук родных или партнеров.