Запад открыто заявил о подготовке войны с Россией — что на это ответил Путин

Путин заявил, что ситуация в мире сегодня далека от стабильной Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Западные страны открыто говорят, что готовятся к войне с Россией. Однако ответ на это последует незамедлительно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов

«Если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, теперь же они открыто готовятся к войне с нами», — отметил президент.

По его словам, ситуация в мире сегодня далека от стабильной. Он добавил, что европейские политики используют лживые заявления об угрозе со стороны Москвы для обоснования милитаризации. Но Россия способна быстро и эффективно реагировать на любые внешние и внутренние вызовы.

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