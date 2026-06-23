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Политика Запад открыто заявил о подготовке войны с Россией — что на это ответил Путин

Запад открыто заявил о подготовке войны с Россией — что на это ответил Путин

Собрали главные заявления президента

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Путин заявил, что ситуация в мире сегодня далека от стабильной | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПутин заявил, что ситуация в мире сегодня далека от стабильной | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Путин заявил, что ситуация в мире сегодня далека от стабильной

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Западные страны открыто говорят, что готовятся к войне с Россией. Однако ответ на это последует незамедлительно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов

«Если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, теперь же они открыто готовятся к войне с нами», — отметил президент.

По его словам, ситуация в мире сегодня далека от стабильной. Он добавил, что европейские политики используют лживые заявления об угрозе со стороны Москвы для обоснования милитаризации. Но Россия способна быстро и эффективно реагировать на любые внешние и внутренние вызовы.

Что еще сказал президент

  • Конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира;

  • Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, этого можно добиться сформировав многополярную систему международных отношений;

  • Российская ядерная триада последовательно модернизируется;

  • С началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружений;

  • Налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями;

  • Более тысячи образцов оружия и техники прошли апробацию в боевых условиях в минувшем году;

  • Россия поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО;

  • Российские войска сейчас практически забирают Константиновку;

  • Весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники;

  • Западные страны размещают у себя военные производства и направляют большие потоки в зону СВО;

  • ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в попытке раскачать общество;

  • Письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Политика Европа Конфликт
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Комментарии
11
Гость
37 минут
По нашей Конституции предусмотрен импичмент. Не пора ли начинать процедуры?!
Гость
1 час
В переводе с новояза это означает что дела совсем плохи.
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Гость
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