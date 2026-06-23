Запад открыто заявил о подготовке войны с Россией — что на это ответил Путин

Западные страны открыто говорят, что готовятся к войне с Россией. Однако ответ на это последует незамедлительно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов
«Если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, теперь же они открыто готовятся к войне с нами», — отметил президент.
По его словам, ситуация в мире сегодня далека от стабильной. Он добавил, что европейские политики используют лживые заявления об угрозе со стороны Москвы для обоснования милитаризации. Но Россия способна быстро и эффективно реагировать на любые внешние и внутренние вызовы.
Что еще сказал президент
Конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира;
Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех, этого можно добиться сформировав многополярную систему международных отношений;
Российская ядерная триада последовательно модернизируется;
С началом СВО произошло качественное развитие многих видов вооружений;
Налажен оперативный обмен информацией между войсками на передовой и оборонными предприятиями;
Более тысячи образцов оружия и техники прошли апробацию в боевых условиях в минувшем году;
Россия поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО;
Российские войска сейчас практически забирают Константиновку;
Весь Запад работает на Украину, поставляя Киеву беспилотники;
Западные страны размещают у себя военные производства и направляют большие потоки в зону СВО;
ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в попытке раскачать общество;
Письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам.