Что обсудят кроме территорий? В Абу-Даби назревает новый раунд переговоров России и Украины

В прошлый раз делегации общались на русском и английском языках Источник: Reuters

Делегации России и Украины готовятся к новому раунду переговоров в Абу-Даби. Территориальный вопрос по-прежнему остается основным камнем преткновения. Подробнее о том, что еще планируют обсудить стороны и где именно состоится саммит, рассказываем в материале.

Где пройдет встреча России и Украины

Стороны должны встретиться в Абу-Даби сегодня. Предполагается, что консультации российской и украинской делегаций пройдут в столице ОАЭ во дворце Каср аш-Шати. По данным РИА Новости, первая трехсторонняя встреча Москвы, Вашингтона и Киева тоже проходила в этом дворце.

Каср аш-Шати выбрали для переговоров не просто так. Для Эмиратов весьма характерен подход так называемой тихой дипломатии, когда предварительные контакты и «зондирующие» переговоры проходят без широкой огласки в целях избежания давления в медиа.

Для такого диалога как раз подходит дворец в Абу-Даби, потому что это закрытая резиденция, используемая для приема иностранных делегаций и конфиденциальных переговоров, которая расположена вдали от туристических и деловых кварталов.

В Каср аш-Шати уже проходили важные консультации, в том числе между представителями Армении и Азербайджана, а также между лидерами стран Ближнего Востока.

Формат переговоров

Консультации между Россией и Украиной планируют провести в двустороннем формате — в отличие от первых встреч 23-24 января, когда посредником между странами выступала американская переговорная группа.

По информации Госсекретаря США Марко Рубио, представители Вашингтона могут присоединиться к российской и украинской делегациям, но на переговорах не будет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Эту информацию подтвердил и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он объяснил двусторонний вариант предстоящей встречи в Абу-Даби договоренностями Киева и Вашингтона.

Что обсудят стороны

Территориальный вопрос пока остается самым главным в процессе урегулирования украинского кризиса. Однако на повестке и множество других немаловажных тем для обсуждения, заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Постпред США в НАТО Мэттью Уитакер назвал вопрос территорий наиболее сложным. Однако подчеркнул, что урегулирование конфликта «неминуемо».

«Мы всё ближе и ближе к достижению соглашения», — приводит слова Уитакера в интервью FoxNews.

Между тем за несколько дней нового раунда переговоров украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к территориальным компромиссам.

На заявление Зеленского отреагировали в Кремле.

«Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять», — отметил Песков в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что вывод украинских войск из Донбасса считается важной составной частью всего плана мирного урегулирования. Кроме того, Песков напомнил, что Запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем РФ.

Ожидания от двустороннего саммита

Глава Белого дома Дональд Трамп и другие представители американской администрации считают, что переговорщики «очень близки» к урегулированию.

Глава МИД Турции Хакан Фидан также незадолго до встречи в Абу-Даби выразил мнение, что стороны конфликта ближе к возможному мирному соглашению, чем на предыдущих этапах переговоров.