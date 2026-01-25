«Я что вам, шутка какая-то?» Как Трамп опять всех запутал секретным дискомбобулятором

Трамп грозит новым оружием Источник: Jonathan Ernst / Reuters

Главный повод для обсуждения последних дней — «дискомбобулятор» от Дональда Трампа. Помимо скепсиса и юмористических аллюзий на противозаконное, в СМИ пытаются понять — правда ли у США есть в арсенале что-то настолько неопознанное. Подробности — в материале «Фонтанки».

«Мне нельзя об этом говорить, но я бы хотел»

Слово «дискомбобулятор» пришло в мир накануне через The New York Times. Газета сообщила, что именно так президент США назвал секретное оружие, которое сделало возможным захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Перевести это слово можно как «дизориентатор», «запутыватель», «сбиватель с толку» и тому подобное.

«Этот „дезориентатор“. Мне нельзя об этом говорить, но я бы хотел, — цитирует NYT интервью Трампа в Овальном кабинете. — Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одна из них не сработала. Мы зашли, они нажали кнопки, и ничего не произошло. Они были полностью готовы к нашему нападению».

О том, что в Каракасе произошло нечто странное, писали сразу. Охрана президента страны не оказала сопротивления, как и ПВО, а позже в американских СМИ появились анонимные свидетельства от участников событий: «Мы были начеку, но внезапно все наши радиолокационные системы без всякого объяснения отключились… В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас пошла кровь из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после применения этого звукового оружия — или что это было».

Всё это заставило предположить, что речь идет о какой-то продвинутой акустической аппаратуре. Она разрабатывается и локально используется много лет, от широко известных LRAD (Long Range Acoustic Device) до инфразвуковых излучателей «Шепот», которые силовики закупали в России. Подобные виды нелетального оружия могут вызывать различные как физиологические симптомы (включая перечисленные в СМИ), так и ощущения тревоги, страха, желания скрыться. Некоторые виды подобных пушек время от времени замечают в различных странах при разгоне демонстраций, их используют для борьбы с пиратами у африканского побережья, есть свидетельства их применения в военных операциях.

Скандалов, связанных с этим, было много. Самый известный — гаванский синдром, названный по событиям 2016–2017 годов, когда сотрудники ЦРУ, госдепартамента и посольства США на Кубе жаловались на тошноту, головные боли, звон в ушах, слуховые галлюцинации, головокружение и ощущение давления в голове. Госдеп тогда предположил, что это результат некой акустической атаки, а та же самая The New York Times писала, что от «гаванского синдрома» пострадали 130 американских дипломатов. Впоследствии нечто подобное происходило и в других странах.

Из последнего — обвинения в использовании сербской полицией звуковых пушек при разгоне демонстраций в Белграде. В заключении привлеченной к расследованию ФСБ говорилось, что излучатели не использовались: «Имеются явные признаки срежиссированной провокации с участием специально подготовленной группы лиц и использованием смартфонов для синхронизации движения при имитации эффекта от акустической пушки».

«Какой-то прорыв они явно сделали»

Между тем сам Трамп не уточнял — звуком бьет «дискомбобулятор» или чем другим. Информации катастрофически мало — с этим согласен военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, с которым поговорила «Фонтанка».

— Юрий Альбертович, первое: вы вообще верите в существование какого-то секретного оружия, которое использовали при захвате Мадуро?

— Конечно. Это 100% была демонстрация. Они специально показали, что такое оружие у них есть.

— Просто когда охранники Мадуро впервые объяснили отсутствие сопротивления каким-то секретным ударом, все предположили, что название оружия — чемодан с долларами США.

— Ну тут сомнений нет, судя по поведению руководства Венесуэлы, их и правда подкупили. Но подкуп это одно, а воздействие в том числе на технику — это другое.

— Все уверенно пишут про какую-то очень секретную и очень мощную акустическую пушку. А есть вообще основания это утверждать?

— Вы знаете, я сам вначале сказал, что это инфразвук. Эффект схожий, волны огибают углы, в зависимости от частоты могут проходить через какие-то объекты. Единственная проблема, что инфразвуковые генераторы большие, на тех же беспилотниках их сложно разместить. Поэтому у меня возникла мысль, что в этом и есть технологический прорыв: некие компактные генераторы. Ну и плюс по чемодану денег причастным, как с Хуссейном, когда еще и раздавали британские паспорта с документами на недвижимость. Я тоже в этом был убежден.

Но потом пошла информация, что они не смогли включить [ПВО]. И я решил, что это может быть операция «Пейджер-2» (по аналогии с ударом Моссада по «Хезболле» с помощью заложенной заранее в пейджеры взрывчаткой. — Прим.). То есть Венесуэла могла решить — мол, давайте здесь в ПВО используем не российские, не китайские запчасти, например видеокамеры, а закупим западные. А в них уже были сделаны некоторые функциональные закладки. Те же американские системы ПВО в кризисной ситуации по своей технике не работают, это одна из причин, почему Турция решила не закупать Patriot.

Но потом я сложил все кусочки информации, что публикуется в разных изданиях, и, похоже, действительно было воздействие. И как Трамп сказал, только одна зенитная ракета смогла стартовать и куда-то там улетела.

Это может быть генератор сложного излучения. Включая, допустим, СВЧ, которое может выжигать электронику (у США уже есть комплекс «Леонардо», но опять же большой). Можно допустить, что появилась портативная установка, которая одновременно воздействует инфразвуком на людей, СВЧ — на электронику.

— То есть по отдельности все эти виды вооружения уже известны…

— Да, конечно, в этом ничего удивительного нет. Но вспомните вот что: когда Трампа избирали на второй срок, его молодой советник по науке и технологиям, друг Илона Маска, заявил, что у США есть технология, позволяющая воздействовать на пространство и время, делать тяжелые предметы легкими, перемещать их.

С точки зрения нынешней науки, того, что мы знаем, на пространство и время влияет гравитация, но гравитационные волны создают гигантские объекты. Генератор гравитационных волн — это [из серии научной фантастики]. Но ведь американцы и правда при любом конфликте и даже без него первым делом забирают артефакты. Нам это 100 раз показывали в кино, и ничего, кроме улыбки, это не вызывало. Но я про эти экспедиции знаю не из кино и не от бабушки на вокзале. И мое личное предположение, что у американцев может быть нечто, что они и сами боятся использовать, потому что не знают до конца принцип.

А Трамп в Давосе вообще много чего сказал. Например, что у США есть настолько мощное оружие и что одной ракеты хватит, чтобы «уничтожить всё». Мы можем только гадать, но какой-то прорыв они явно сделали.

Повторюсь, я бы остановился на версии об инфразвуке и СВЧ, если бы не заявления про пространство и время и про перемещения в различные точки. Хотя и про это я решил сперва, что речь про Boeing X-37 (многоразовый роботизированный космический самолет, который выводится в космос с помощью ракеты-носителя. — Прим. ред.).

— Возвращаясь к Мадуро. Вы думаете, такая локальная операция — подходящий момент, чтобы раскрывать наличие какого-то секретного супероружия?

— Ну так они ничего и не раскрыли, только показали возможности

— Сейчас больше ничего мы сказать про это оружие не можем?