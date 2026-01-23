Буферные зоны и механизмы контроля. Стало известно, о чём именно говорят на встрече России, США и Украины

За ходом переговоров следят журналисты со всего мира Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Стали известны некоторые из тем переговоров, которые обсуждаются на трехсторонней встрече делегаций России, США и Украины в ОАЭ. Она стартовала 23 января.

О начале встречи официально заявил глава эмиратского МИД Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Также он поприветствовал факт встречи.

«Министр иностранных дел шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян приветствовал проведение в Абу-Даби трехсторонних переговоров России, Украины и США, выразив надежду, что они будут способствовать принятию шагов, направленных на завершение кризиса», — говорится в заявлении главы МИД.

Как пишет источник ТАСС, среди тем переговоров фигурируют буферные зоны и различные механизмы контроля.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта.

«Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор… говорят про параметры», — цитируют обращение Зеленского РИА Новости.

Американская и украинская делегации хотят предложить России частичное прекращение огня , до этого писала газета Financial Times. Речь идет о том, чтобы РФ прекратила удары по украинской энергетической инфраструктуре, а Украина, в свою очередь, перестанет атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры так называемого теневого флота.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее отметил, что перед отправлением в Абу-Даби представители Кремля получили конкретные инструкции от президента России Владимира Путина.

Отмечается, что представитель американской стороны Стив Уиткофф также проведет отдельные переговоры по экономическим вопросам с главой РФПИ Дмитриевым. Они обсудят «Совет мира» и готовность России направить 1 миллиард долларов в бюджет организации из российских активов, замороженных еще предыдущей администрацией США.