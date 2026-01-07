Агент ЦРУ, осужденный за шпионаж в пользу СССР и России, умер в американской тюрьме: что о нем известно

Дело американского шпиона ухудшило отношения с Москвой Источник: Larry Downing / Getty Images

Бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, осужденный за шпионаж в пользу СССР и России, скончался в американской тюрьме в возрасте 84 лет. Об этом свидетельствуют данные Федерального бюро тюрем США.

Обстоятельства смерти

Олдрич Хейзен Эймс умер 5 января 2026 года в исправительном учреждении штата Мэриленд, пишет ТАСС. Точная причина смерти не называется. На момент кончины он отбывал пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Кто такой Олдрич Эймс

Олдрич Эймс был сотрудником контрразведывательного подразделения ЦРУ и возглавлял советский отдел управления внешней контрразведки. В общей сложности он проработал в управлении более 30 лет. По данным следствия, параллельно он в течение девяти лет, начиная с 1985 года, сотрудничал с КГБ, а затем российской разведкой.

Шпионская деятельность и последствия

По одной из версий Эймс по собственной инициативе обратился к советской разведке, предложив информацию за деньги, поскольку он испытывал серьезные финансовые трудности. По разным данным, за годы сотрудничества он получил от СССР и России от 1,5 до 4,6 миллиона долларов.

Эймс передал советской стороне информацию, которая привела к провалу десятков агентов американских спецслужб, внедренных в СССР. Его деятельность считается одной из самых тяжелых по последствиям утечек информации в истории ЦРУ.

Дело Эймса нанесло серьезный удар по операциям американской разведки в СССР и стало одним из самых громких шпионских скандалов времен окончания Холодной войны. Оно также способствовало ухудшению российско-американских отношений в 1990-е годы и привело к отставке тогдашнего директора ЦРУ Роберта Джеймса Вулси.

Арест и суд