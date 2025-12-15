НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Я не должен дожить до старости»: глава Чечни Кадыров сделал неожиданное заявление о своей жизни и смерти

Мыслями он поделился во время прямой линии

Глава Чечни Рамзан Кадыров неожиданно заявил, что не хотел бы дожить до старости. Вместо этого политик предпочел бы умереть в молодом возрасте. Он сообщил об этом во время общения с местными жителями на ежегодной прямой линии, трансляцию которой вел ЧГТРК «Грозный» и официальные страницы главы региона в социальных сетях.

«Вы знаете, судя по тем сплетням, что распускают, то я не должен дожить до старости, хотя у меня все в порядке и здоровье отменное. Недоброжелатели, конечно, не рады этому. А так, я бы сам не хотел дожить до старости. Хочу покинуть этот мир, пока я всеми любим», — заявил Кадыров.

Перед своим днем рождения в октябре он признался, что не думал, что когда-то проживет дольше 30 лет и с годами разлюбил отмечать дни рождения.

«Когда ты стареешь, вообще не хочется отмечать и говорить. Я не думал, что столько времени проживу, и всегда думал, что не дотяну до 30 лет, а сейчас 49. Это очень много», — отметил он.

Неоднократно в медиа появлялись слухи о болезни Рамзана Кадырова. Летом сообщения о своей якобы смерти он опровергал фразой «не дождетесь». Он рассказал, что делает 50 отжиманий, когда слышит слухи о своем здоровье. В декабре 2022-го после прямой линии он отжался 35 раз.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Рамзан Кадыров Чечня Политика Глава Чечни
