«Буквально сейчас спорят»: какой ключевой пункт затормозил переговоры по Украине — детали обсуждения

В США считают, что решение о прекращении конфликта должны принять непосредственно Россия и Украина

Россия и США не смогли прийти к компромиссу на прошедших в Москве переговорах. Есть одна тема, которая вызывает споры. Украинская сторона и вовсе сомневается в трех пунктах мирного плана. При этом участники диалога отмечают колоссальный прогресс. К чему страны уже пришли, а что еще требует новых переговоров, рассказываем в материале.

Затем американская делегация отправилась в Москву, чтобы продолжить обсуждение плана с президентом России Владимиром Путиным. На встрече со стороны США присутствовал зять Трампа Джаред Кушнер, а Россию представляли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Возглавили переговоры Владимир Путин и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп разработал мирный план урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Изначально документ включал 28 пунктов, однако после первых переговоров в Женеве, где Вашингтон представил его Киеву, план сократили до 19 пунктов. Обновленный вариант американская делегация обсудила с украинской стороной на следующих переговорах в Майами.

Москва и Киев сейчас находятся на самой близкой за последние годы дистанции к заключению мирного соглашения, уверены в США. Однако этого прогресса пока недостаточно для урегулирования конфликта, считает американский госсекретарь Марко Рубио.

«Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — сказал Рубио, комментируя итоги встречи американской и российской делегаций в Москве.

Основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.

«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30–50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются [под контролем Украины]. Мы пытались выяснить, и я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Украинский лидер, в свою очередь, назвал три самых сложных вопроса в урегулировании конфликта: территории, использование российских активов и гарантии безопасности. Простых решений в этих моментах не будет, уверен Зеленский.

Предполагается, что после переговоров между делегациями США, РФ и Украины должны состояться трехсторонние встречи Трампа с Путиным и Зеленским, чтобы обсудить дальнейший процесс урегулирования конфликта между странами на основе американского мирного плана.

Сам мирный план Трампа, над которым администрация США работает уже 10 месяцев, заключается в том, чтобы предложить такие условия, которые бы устроили обе стороны конфликта. Рубио уверен, что страны скоро договорятся, несмотря на сложности завершающей стадии переговоров по мирному урегулированию.

Компромиссы пока не найдены

О том, какой это трудный путь, можно судить даже по времени, отведенному на встречу российской и американской делегации. Переговоры Путина и Уиткоффа шли пять часов. Однако и этого времени не хватило, чтобы прийти к компромиссу.

«Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки — они выглядят более-менее приемлемыми, их можно обсуждать», — сказал помощник президента Юрий Ушаков.

За пять часов стороны обсудили несколько вариантов плана по урегулированию на Украине. Однако лишь некоторые предложения США приемлемы для России, остальные не подходят.

«Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран», — отметил помощник президента.

Ушаков подчеркнул, что Россия и США пока не будут раскрывать всю суть переговоров.

Путин передал послание Трампу

Следующим шагом после прошедшей встречи должны были стать контакты на более высоком уровне. Глава Белого дома надеялся встретиться с Путиным, если все стороны достигнут соглашения. Однако пока этого не произошло, но во время контакта со спецпосланником Трампа президент России передал личное послание американскому коллеге и политические ориентиры.

«В свою очередь наш президент попросил партнеров передать дружеские приветы Трампу — причем он передал, естественно, не только дружеские приветы, но попросил передать целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали», — цитирует Ушакова ТАСС.

Содержание этих сигналов Ушаков не раскрыл, но уточнил, что американская делегация внимательно отнеслась к его посланию и пообещала донести позицию российской стороны до главы Белого дома «в полном объеме».

Делегация США не стала проводить переговоры с Киевом после визита в Москву

После переговоров с Путиным спецпосланники Трампа должны были отправиться в Европу для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако сначала представители США направились в посольство, а вскоре их борт вылетел сразу в Вашингтон.

«Они не обещали, что поедут в Киев, обещали, что вернутся домой», — сказал Ушаков журналистам.

Известно, что борт американской делегации вылетел из московского аэропорта Внуково около 02:03 мск и взял курс в направлении государственной границы, передает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы.

Эту информацию подтверждают данные Flightradar24. По информации веб-сервиса, самолет Bombardier Global 7500, на котором, вероятно, находился Уиткофф, не стал останавливаться в Европе и летит в сторону Америки. После 6 часов утра мск самолет покинул воздушное пространство Исландии и направился к Северной Америке.

Что будет дальше

США стремятся выяснить, существует ли возможность преодолеть разногласия между РФ и Украиной. Для этого Вашингтон ведет диалог с каждой из сторон. Однако в обсуждение вмешиваются те, кто считает, что необходимо вести диалог исключительно с Украиной и полностью игнорировать переговоры с Россией.

«Невозможно завершить конфликт между Россией и Украиной, не ведя переговоры с Россией, но также нужно принимать во внимание позицию Украины», — отметил Рубио.

Европа недовольна текущими переговорами. Местные дипломаты считают, что Россия одержит победу в конфликте на Украине на данный момент, а значит, будет диктовать свои условия мирного урегулирования.

«Президент РФ Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что Россия одерживает победу. Никакие возмущенные протесты со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас не изменят этого жесткого факта», — заявляет британская газета The Telegraph.

Несмотря на то, что прийти к компромиссу на прошедшей встрече с Россией не удалось, Трамп не планирует останавливать свои усилия и намерен дальше добиваться того, чтобы страны пришли к мирному соглашению. Он назвал ситуацию сложной и не стал уточнять, что именно, по его мнению, затрудняет процесс урегулирования украинского кризиса.

«Но мы пытаемся это разрешить (конфликт. — Прим. ред.). Мы разрешили восемь войн, а эта будет девятой», — сказал Трамп во время заседания кабмина в Белом доме.

Сейчас США не намерены вести политику, которую избрал прошлый президент. Нынешняя администрация не хочет бесконечно финансировать Украину в неограниченных объемах, даже если конфликт продолжится.

«Некоторые люди полагают, что наша политика должна состоять просто в продолжении финансирования Украины в неограниченных объемах столько, сколько продолжается эта война. Это нереалистично. Это не является реальностью, и этого не будет», — подчеркнул Рубио.

Также многих волнует вопрос о том, будет ли новогоднее перемирие в зоне СВО, если страны за три недели не придут к полному мирному соглашению. На этот вопрос журналистам ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что пока эта тема не обсуждается.

«Пока об этом речи не шло. Сейчас идет другой совсем процесс», — цитирует Пескова РИА Новости.