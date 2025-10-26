НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет»: Путину доложили об испытаниях ядерной ракеты «Буревестник»

Планируется вывести оружие на боевое дежурство

«Уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет»: Путину доложили об испытаниях ядерной ракеты «Буревестник»

Планируется вывести оружие на боевое дежурство

222
Путину предоставли полную информацию о ситуации в зоне СВО

Источник: «Кремль. Новости» / Telegram

Путину предоставли полную информацию о ситуации в зоне СВО

Источник:

«Кремль. Новости» / Telegram

Сегодня, 26 октября, Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединённой группировки войск. Российский лидер провёл совещание с главой Генштаба Герасимовым и командующими группировками, которые задействованы в СВО.

Во время встречи глава государства попросил Герасимова доложить о новых испытаниях крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Начальник Генштаба сообщил, что испытание прошло 21 октября — ракета находилась в полете около 15 часов и преодолела 14 тысяч километров. Герасимов отметил, что это «не предел» возможностей ракеты.

«Буревестник» представляет собой стратегическую крылатую ракету неограниченной дальности, оснащенную ядерной силовой установкой. Она предназначена для поражения критически важных объектов, включая защищённые бункеры и другие стратегические цели.

Ракета способна выполнять полёт по сложной, изменяемой в реальном времени траектории, активно маневрируя и оставаясь в воздухе в течение длительного времени — теоретически до нескольких месяцев, пока не будет выработано ядерное топливо силовой установки. Благодаря этой особенности «Буревестник» может обходить зоны противовоздушной и противоракетной обороны, оставаясь практически невидимым для наземных радаров.

Во время обсуждения Путин назвал «Буревестник» «уникальным изделием, которого в мире ни у кого нет». А также отметил, что на этапах планирования оружие казалось специалистам нереалистичным.

«Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что, да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторю, высокого класса. И вот сейчас решающие испытания завершены», — сказал Путин.

Он заявил, что впереди еще предстоит большая работа — нужно поставить ракету на боевое дежурство.

Также Путин заявил о необходимости:

  • классифицировать систему (определить, к какому классу вооружений она относится);

  • проработать тактику применения;

  • подготовить инфраструктуру для развертывания «Буревестника» в войсках.

В ходе совещания Герасимов доложил о технических возможностях ракеты: ее можно применять с особой точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, «Буревестник» хорошо показал себя в отклонении от средств противоракетной и противовоздушной обороны.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
15 минут
Неужели наконец то заживём хорошо?
Гость
11 минут
Что толку от этого?
