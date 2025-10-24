США пошли на решительный шаг против России, а Украина усилила атаки по РФ: главное об СВО за неделю

Путин сообщил, что саммит в Будапеште предложила американская сторона Источник: The White House / X

Президент США Дональд Трамп пытается надавить как на Россию, так и на Украину, чтобы урегулировать конфликт между странами. Сначала он предложил провести саммит с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште, но спустя несколько дней отменил встречу и вовсе пригрозил новыми санкциями. Москва дала понять, что это не пойдет на пользу двусторонним отношениям. В материале расскажем о происходящем в зоне спецоперации и о политических решениях за последние семь дней.

Атаки БПЛА

ВСУ продолжают наносить удары по российским регионам. На этой неделе произошло несколько мощных атак.

В Оренбургской области после падения дрона случился пожар на газовом заводе. Об этом рассказал глава региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале. К счастью, никто не пострадал.

В Ростовской области беспилотник попал в многоэтажку. Из-за удара частично разрушилась стена. Из дома эвакуировали 20 человек. Обломки БПЛА упали во двор. Также повреждения получили восемь легковых машин и пять торговых павильонов. Из жильцов никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Атаки были и на другие города области. В Ростове-на-Дону из-за падения дрона мужчина получил осколочные ранения, а Новошахтинске 1,5 тысячи человек остались без света.

Слюсарь выехал в Батайск после ЧП Источник: Юрий Слюсарь / Telegram

Почти в ежедневном режиме от ударов страдают жители Белгородской области. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в одной из таких атак мужчина получил тяжелые ранения в Грайвороне. Несколько населенных пунктов остались без электричества. В регионе сгорело несколько автомобилей, а в домах вылетели стекла.

Также дроны долетели до Республики Мордовия и Дагестана. Их целью стали местные предприятия.

«Совершена массированная атака беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения», — сообщил глава региона Артем Здунов в своем Telegram-канале.

Момент ЧП сняли на видео Источник: Supernova+ / Telegram

Помимо атаки на предприятие, жители Дагестана опубликовали последствия прилета по одному из зданий в столице региона. По данным Shot, строение нежилое. Мэр города Джамбулат Салавов сообщил, что повреждено несколько коммерческих объектов.

Последствия прилета, предположительно, в Махачкале Источник: Shot / Telegram

Момент взрыва попал на видео Источник: Supernova+ / Telegram

Часть школ в Махачкале перевели на дистанционный режим. О возобновлении очных занятий пока не сообщалось.

Одна из массированных атак на этой неделе была в ночь на 23 октября. Над регионами сбили почти 140 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. По данным местных властей, погиб один человек, еще двое получили ранения в Белгородской области. В Брянской дрон ударил по автомобилю. Женщина, которая была за рулем, скончалась.

В Рязанской области произошел пожар на предприятии. А в Воронежской области повреждены восемь частных домов и четыре автомобиля. В одном из зданий загорелась крыша, пожар быстро потушили. В Подмосковье обломки дрона задели автобус. Информацию подтвердили нашим коллегам из MSK1.RU в «Мострансавто». Внутри находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал.

Сегодня утром была еще одна атака на Подмосковье. Беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже многоэтажки. Из дома эвакуировали 70 человек. Пострадали пять жителей, в том числе и ребенок. Четверых пострадавших доставили в больницу. Подробности о произошедшем наши коллеги из MSK1.RU рассказали в онлайн-репортаже.

От взрыва осколки фасада и выбитые стекла разбросало по всему двору Источник: Красногорск онлайн / Telegram

Мужчина рассказал, как вытаскивал пострадавших из-под завалов после атаки БПЛА в Красногорске Источник: IZ.RU / Telegram

Несмотря на атаки ВСУ, российские военные активно продвигаются по линии фронта. На этой неделе им удалось взять под контроль Проминь, Чунишино, Ленино и Ивановку в ДНР, Полтавку и Павловку в Запорожской области, а также Першотравневое в Днепропетровской области.

Помощь Украине от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский активно настаивал на поставке американских ракет Tomahawk. Однако его ждало разочарование. На совместной встрече в Белом доме лидер США Дональд Трамп заявил, что Штаты «по крайней мере, сейчас» не готовы передать снаряды Киеву.

Позже во время переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте президент США отметил, что ракеты Tomahawk считаются очень сложным оружием, которое требует длительного освоения. Осуществлять пуски могут лишь Соединенные Штаты, но они не станут атаковать Россию.

Несколько раз Зеленский настаивал, что Украина все-таки получит дальнобойное оружие. Президент России Владимир Путин назвал это попыткой эскалации и подчеркнул, что, в случае его применения, ответ будет ошеломляющим.

Не дождется Украина и канадских бронетранспортеров, так как власти Канады отменили контракт на поставку 25 восстановленных БТР LAV, сообщил телеканал CBC со ссылкой на министра обороны страны Дэвида Макгинти. При этом подробности отказа не огласили.

Без помощи Украина всё же не останется. Чехия решила подарить Киеву космический спутник, который должны вывести на орбиту в течение года. Он будет использоваться для наблюдений и сможет собирать данные независимо от погоды и светового дня.

Украине требуется не только военная помощь, но и финансовая. По оценкам источников газеты El País, стране хватит денег лишь до конца первого квартала 2026 года, чтобы «продолжать держаться на плаву».

Встреча Путина и Трампа

Россия и США готовились к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Двусторонний саммит должен был состояться в Будапеште.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью каналу CNN заявил, что страна не станет исполнять решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента Путина, если он прибудет в республику для встречи с Трампом. Он напомнил, что президент России без проблем посещал летом Штаты.

Сийярто выразил надежду, что страны Европы разрешат российскому президенту прилететь в Будапешт, так как его встреча с Трампом «важна для дела мира». По его словам, если какое-либо государство запретит пролет самолета Путина в своем воздушном пространстве, это будет означать, что оно «не хочет мира».

Однако позже встречу президентов отменили. Несмотря на это, Трамп уверен, что он обязательно встретится с Путиным в будущем.

Президент России сообщил, что провести саммит в Будапеште предложили именно Штаты.

«В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной», — сказал он.

Саммит Путина и Трампа должен был пройти после личной встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран. Пока госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Как пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника в Белом доме, разговор прошел «продуктивно». Это же подтвердил и сам Лавров.

«Мы договорились продолжить эти телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении», — сказал Лавров на брифинге.

Глава МИД РФ рассказал, что обсудил с Рубио текущую ситуацию и то, как можно подготовить вариант очередной встречи Путина и Трампа. По его мнению, призывы к перемирию с Украиной и немедленному прекращению огня сейчас — «без устранения первопричин конфликта» — полностью противоположны тому, о чём договорились президенты России и США на Аляске.

Несмотря на то, что встречу президентов в Будапеште пока отложили, венгерские власти продолжают ее подготовку.

«Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», — написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальных сетях.

Переговоры по завершению конфликта и санкции против РФ

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что Дональд Трамп ищет способы надавить как на Россию, так и на Украину, чтобы положить конец конфликту. Об этом он сказал в интервью Newsmax.

Наиболее важным результатом встречи главы Белого дома с генсеком НАТО Марком Рютте он назвал объявление о новых санкциях против России. По его словам, американский лидер становится «всё более нетерпеливым» в отношении Москвы.

«У него [Трампа] есть все карты. И в конце концов он будет разыгрывать эти карты так, как сочтет нужным, чтобы продолжать создавать обстоятельства, позволяющие удержать Владимира Путина за столом переговоров», — уверен Уитакер.

Американский президент Дональд Трамп рассмотрел три предложенных варианта санкций против России и остановился на среднем по степени жесткости, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Самый строгий вариант был направлен на ключевые секторы российской промышленности и высокопоставленных руководителей. Средний — на энергетическую отрасль России, а самый легкий включал «ограниченные меры».

Президент России при этом уверен, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны. Кроме того, он назвал их недружественным актом, который не укрепит российско-американские отношения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине уже давно был бы завершен, если бы Евросоюз не препятствовал процессу урегулирования.

«Если бы Брюссель не препятствовал миротворческой миссии американского президента, война бы уже закончилась. Все знают, что если бы президентом был Дональд Трамп, война бы даже не началась. А если бы они не воспрепятствовали ей сейчас, уже был бы мир», — сказал Орбан.