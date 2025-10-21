Мир замер. Путин и Трамп готовятся к новой встрече в Европе: что там будет

Главы США и России снова обсудили ситуацию на Украине Источник: The White House, Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Европе готовится новая личная встреча лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина: уже вторая в этом году. В прошлый раз они провели переговоры на Аляске и обсуждали в том числе Украину.

На этот раз Трамп снова хочет поговорить о мирном урегулировании. Что еще может случиться во время встречи, читайте в нашем сборном материале.

Что готовится?

16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. После него Трамп заявил, что хочет снова лично встретиться с Путиным. В качестве места он предложил столицу Венгрии, Будапешт.

МИД России вскоре начал масштабную работу по подготовке встречи. В работе участвует и Венгрия: она уже пообещала обеспечить для встречи максимальную безопасность. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, поручил создать специальный оргкомитет.

Работа является «очень глубокой и действительно серьезной» , подчеркнула в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил: перед встречей предстоит проделать много «домашней работы».

Телефонный разговор длился более 2 часов Источник: Kremlin.ru

Что предлагают стороны

Дональд Трамп публично предложил России и Украине остановиться на текущей линии соприкосновения — и вернуться к переговорам. Трамп сказал журналистам: «Они [Россия и Украина] смогут договориться о чём-то позже».

Владимир Зеленский фактически согласился с таким предложением . Хотя ранее много раз подчеркивал, что он был против любых уступок России.

«Месседж „стоим там, где стоим, на линии столкновения“ — позитивный», — цитирует Зеленского «РБК-Украина».

Владимир Путин ранее выражал опасения, что период перемирия может быть использован Украиной для наращивания своих сил. Немного подробностей о будущей встрече раскрыл Песков. Ключевое:

российская сторона уверена, что на встрече стоит обсудить двусторонние отношения России и США;

Россия ждет от встречи возможностей продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования;

детализации по готовящейся встрече (и по возможному участию Зеленского в этом саммите) пока нет;

тема гипотетической остановки конфликта по линии соприкосновения уже поднималась в ходе переговоров России и США.

На днях Трамп провел переговоры с Зеленским и сказал ему прекращать украинский конфликт Источник: Alex Brandon / AP Photo

Реакция в мире

За развитием ситуации следят и другие страны. К примеру, Турция выразила надежду, что в ходе встречи и правда получится достичь дипломатического прогресса .

«Что касается наших ожиданий, то прежде всего мы рассчитываем на реальные шаги в урегулировании конфликта, последствия которого ощутимы для нашего региона. Ожидаем позитивных результатов от этой встречи», — сказал турецкий источник РИА Новостей.

Впрочем, часть политиков в Европе выражается резче. Кая Каллас, глава дипломатии Евросоюза, и вовсе выразила недовольство из-за возможного прилета Путина в Венгрию, как она подчеркнула — «в европейскую страну».

«Я бы хотела, чтобы именно Зеленский встретился с Путиным , потому что именно они должны прийти к согласию по этому поводу. Путин и Трамп встречаются, давайте посмотрим, что получится из этой встречи. Но я думаю, что важно, чтобы <…> Зеленский также встретился с Путиным, именно они могут реально обсудить, что они могут сделать», — цитируют Каллас РИА Новости.

В МИД России прокомментировали неблагожелательные позиции европейских политиков.

«Когда с приходом администрации Дональда Трампа постоянная помощь США Киеву прекратилась, Евросоюз продолжил надувать щеки и говорить, что они сами справятся, но на деле это не так. Поэтому всё, что сейчас делается, направлено на борьбу за внимание Трампа . Также в Европе предпочитают, чтобы любые договоренности по Украине шли не напрямую между Вашингтоном и Москвой, а через Брюссель или Лондон»», — сказал «Газете.ру» Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ.

Зачем это Трампу?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил перед журналистами 20 октября. Он заверил, что администрация Трампа готова работать над урегулированием конфликта месяцами — если это потребуется.

«Мы продолжим идти по пути мира, даже если это займет еще несколько месяцев, еще несколько недель или, не дай бог, дольше, мы продолжим работать над этим», — подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что остается оптимистом в вопросе возможного урегулирования. По его словам, действия Белого дома координируются с европейскими союзниками и другими странами.

Сам Трамп неоднократно говорил, что хочет стать президентом-миротворцем и даже получить Нобелевскую премию мира. Однажды он и вовсе сказал, что, если сможет закончить украинский конфликт, то это увеличит его шансы попасть в рай . Сейчас, по мнению Трампа, они невысокие.

Пресс-секретарь Трампа позднее подтвердила, что тот правда об этом думает.