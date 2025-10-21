НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

с-в.

 753мм 100%
Подробнее
6 Пробки
USD 81,36
EUR 94,38
Объединение больниц
На Соколе сдали новый дом
Скандал с очистными
«Умные решения» в недвижимости
Новая школа
Где быстро и надежно подготовить авто к холодам
Квартал под застройку
Бизнес по-женски
Задерживается открытие ТЮЗа
Ярославль для миллениалов
Политика Переговоры России и США Мир замер. Путин и Трамп готовятся к новой встрече в Европе: что там будет

Мир замер. Путин и Трамп готовятся к новой встрече в Европе: что там будет

Прочитайте, чего стоит ожидать

353
Главы США и России снова обсудили ситуацию на Украине | Источник: The White House, Артем Устюжанин / MSK1.RUГлавы США и России снова обсудили ситуацию на Украине | Источник: The White House, Артем Устюжанин / MSK1.RU

Главы США и России снова обсудили ситуацию на Украине

Источник:

The White House, Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Европе готовится новая личная встреча лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина: уже вторая в этом году. В прошлый раз они провели переговоры на Аляске и обсуждали в том числе Украину.

На этот раз Трамп снова хочет поговорить о мирном урегулировании. Что еще может случиться во время встречи, читайте в нашем сборном материале.

Что готовится?

16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. После него Трамп заявил, что хочет снова лично встретиться с Путиным. В качестве места он предложил столицу Венгрии, Будапешт.

МИД России вскоре начал масштабную работу по подготовке встречи. В работе участвует и Венгрия: она уже пообещала обеспечить для встречи максимальную безопасность. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, поручил создать специальный оргкомитет.

Работа является «очень глубокой и действительно серьезной», подчеркнула в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил: перед встречей предстоит проделать много «домашней работы».

Телефонный разговор длился более 2 часов | Источник: Kremlin.ruТелефонный разговор длился более 2 часов | Источник: Kremlin.ru

Телефонный разговор длился более 2 часов

Источник:

Kremlin.ru

Что предлагают стороны

Дональд Трамп публично предложил России и Украине остановиться на текущей линии соприкосновения — и вернуться к переговорам. Трамп сказал журналистам: «Они [Россия и Украина] смогут договориться о чём-то позже».

Владимир Зеленский фактически согласился с таким предложением. Хотя ранее много раз подчеркивал, что он был против любых уступок России.

«Месседж „стоим там, где стоим, на линии столкновения“ — позитивный», — цитирует Зеленского «РБК-Украина».

Владимир Путин ранее выражал опасения, что период перемирия может быть использован Украиной для наращивания своих сил. Немного подробностей о будущей встрече раскрыл Песков. Ключевое:

  • российская сторона уверена, что на встрече стоит обсудить двусторонние отношения России и США;

  • Россия ждет от встречи возможностей продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования;

  • детализации по готовящейся встрече (и по возможному участию Зеленского в этом саммите) пока нет;

  • тема гипотетической остановки конфликта по линии соприкосновения уже поднималась в ходе переговоров России и США.

На днях Трамп провел переговоры с Зеленским и сказал ему прекращать украинский конфликт | Источник: Alex Brandon / AP PhotoНа днях Трамп провел переговоры с Зеленским и сказал ему прекращать украинский конфликт | Источник: Alex Brandon / AP Photo

На днях Трамп провел переговоры с Зеленским и сказал ему прекращать украинский конфликт

Источник:

Alex Brandon / AP Photo

Реакция в мире

За развитием ситуации следят и другие страны. К примеру, Турция выразила надежду, что в ходе встречи и правда получится достичь дипломатического прогресса.

«Что касается наших ожиданий, то прежде всего мы рассчитываем на реальные шаги в урегулировании конфликта, последствия которого ощутимы для нашего региона. Ожидаем позитивных результатов от этой встречи», — сказал турецкий источник РИА Новостей.

Впрочем, часть политиков в Европе выражается резче. Кая Каллас, глава дипломатии Евросоюза, и вовсе выразила недовольство из-за возможного прилета Путина в Венгрию, как она подчеркнула — «в европейскую страну».

«Я бы хотела, чтобы именно Зеленский встретился с Путиным, потому что именно они должны прийти к согласию по этому поводу. Путин и Трамп встречаются, давайте посмотрим, что получится из этой встречи. Но я думаю, что важно, чтобы <…> Зеленский также встретился с Путиным, именно они могут реально обсудить, что они могут сделать», — цитируют Каллас РИА Новости.

В МИД России прокомментировали неблагожелательные позиции европейских политиков.

«Когда с приходом администрации Дональда Трампа постоянная помощь США Киеву прекратилась, Евросоюз продолжил надувать щеки и говорить, что они сами справятся, но на деле это не так. Поэтому всё, что сейчас делается, направлено на борьбу за внимание Трампа. Также в Европе предпочитают, чтобы любые договоренности по Украине шли не напрямую между Вашингтоном и Москвой, а через Брюссель или Лондон»», — сказал «Газете.ру» Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ.

Зачем это Трампу?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил перед журналистами 20 октября. Он заверил, что администрация Трампа готова работать над урегулированием конфликта месяцами — если это потребуется.

«Мы продолжим идти по пути мира, даже если это займет еще несколько месяцев, еще несколько недель или, не дай бог, дольше, мы продолжим работать над этим», — подчеркнул Вэнс.

Он добавил, что остается оптимистом в вопросе возможного урегулирования. По его словам, действия Белого дома координируются с европейскими союзниками и другими странами.

Сам Трамп неоднократно говорил, что хочет стать президентом-миротворцем и даже получить Нобелевскую премию мира. Однажды он и вовсе сказал, что, если сможет закончить украинский конфликт, то это увеличит его шансы попасть в рай. Сейчас, по мнению Трампа, они невысокие.

Пресс-секретарь Трампа позднее подтвердила, что тот правда об этом думает.

«Я думаю, президент был настроен серьезно. Я думаю, президент хочет попасть в рай, как и все в этой комнате», — сказала журналистам секретарь.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Дональд Трамп Владимир Путин Венгрия Зеленский Переговоры Саммит Встреча
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
38 минут
Ничего не поменяется, если кто ждет чтоб было как раньше.
Гость
1 час
Иван Грозный много раз заключал мир
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление