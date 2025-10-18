Тайна жены Рихарда Зорге. Как мы искали ее засекреченную могилу, пытаясь найти ответ на загадку советской разведки

Архивные материалы по делу Максимовой Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Советского разведчика Рихарда Зорге многие исследователи называют одним из самых выдающихся профессионалов XX столетия. Человек, который передал Сталину дату нападения фашистов на СССР и был казнен в японской тюрьме. Про него снимают фильмы, его именем названы улицы в российских городах. Оказалось, что вроде бы далекое от Сибири имя Рихарда Зорге прочно связано с поселком Большая Мурта в 100 километрах от Красноярска. Его жена Екатерина Максимова отбывала там ссылку и скончалась в местной больнице. И это только начало истории. Корреспондент NGS24.RU Алексей Тайганавт съездил на место.

Стенд, посвященный Екатерине Максимовой Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Арестовали по подозрению в шпионаже

Могилу Екатерины Максимовой пытались найти здесь — на старом, сплошь поросшем березами кладбище Большой Мурты. Искали среди темных, почти истлевших деревянных крестов, на заросших травой могильных курганах. Безымянных и затоптанных. Но пока всё безрезультатно — секрет более чем полувековой давности так и остался неразгаданным.

Старое кладбище Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Сейчас никто из тех, с кем мы общались, не может точно ответить на вопрос, почему смерть и место захоронения Максимовой оказались настолько засекречены, — говорит директор Большемуртинского краеведческого музея Галина Кильб.

Директор Большемуртинского краеведческого музея Галина Кильб Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Она показывает мне просторный музейный зал на втором этаже здания, в котором находятся прокуратура, следственный отдел и ФСИН.

Старинные предметы деревенского быта, письма, старинные фото, вот тут стенд про революцию, рядом — про Великую Отечественную.

«Отец народов — Сталин» Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Из угла бюст «товарища Сталина» задорно смотрит в центр зала — туда, где стоят стеклянные стеллажи и экспонаты, посвященные репрессированным. Их в поселке было немало. Из самых известных: в Большой Мурте, например, отбывал ссылку великий хирург и церковный деятель Святитель Лука Войно-Ясенецкий.

Предметы быта конца 1930-х Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Имя ссыльной Екатерины Максимовой вписано в историю благодаря мужу — советскому разведчику-нелегалу Рихарду Зорге.

Зорге родился в 1895 году в Бакинской губернии Российской империи, отец — немецкий инженер. Мать — русская, из семьи железнодорожных рабочих. Спустя три года после рождения Рихарда его семья перебралась жить в Германию. Воевал в немецкой армии в Первую мировую. Был трижды ранен, на войне кардинально пересмотрел свои взгляды, стал коммунистом. В 1920-х годах приехал в Москву, трудился в Коминтерне и Институте марксизма-ленинизма. Писал аналитические статьи. Затем перешел работать в разведуправление Красной армии. С 1933 по 1941 год был резидентом нелегальной советской разведки в Японии. На месте создал крупную шпионскую сеть, которая собирала данные о планах нацистской Германии и Японии. Одним из первых сообщил в Москву о намерении фашистов атаковать Советский Союз в 1941 году. Также достоверно установил, что японцы не собираются нападать на СССР. Эта информация позволила Генштабу перебросить войска с Дальнего Востока на западный фронт перед битвой за Москву. Осенью 1941 года японская полиция арестовала Рихарда Зорге, спустя три года его казнили в токийской тюрьме. В 1964 году ему присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.

Рихард Зорге и Екатерина Максимова Источник: Большемуртинский краеведческий музей

В Советском Союзе долго не вспоминали о разведчике Рихарде Зорге. Многие исследователи считают, что заговорили о нём только после того, как Никита Хрущев увидел и разрешил к прокату в СССР фильм «Кто вы, доктор Зорге?», снятый французским режиссером.

— С Екатериной Максимовой Рихарда Зорге познакомили в конце 1920-х годов. Она давала ему уроки русского языка. Со временем у них завязались отношения, — рассказывает Галина Кильб.

— Кем она работала?

— Екатерина закончила Ленинградский институт сценического искусства. Выступала на сцене в Петрозаводске, а потом устроилась аппаратчицей на завод «Точизмеритель» в Москве. Интересно, со своим непрофильным образованием она как-то слишком быстро выросла до начальника большего цеха. По тем временам это уникальный случай.

Невеселая музыка Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— Что было дальше?

— Как семья они прожили вместе недолго. Всего три месяца. Потом Зорге уехал в командировку в Японию. Увиделись они только через два года, когда Рихард приехал в Москву. Всего на две недели. Потом он уехал снова. Есть информация о том, что она забеременела, но ребенка не смогла сохранить. Поэтому она решила удочерить сироту.

— Знала она о настоящей работе мужа?

— Скорее всего, нет. Сейчас можно только догадываться. В октябре 1941 года Рихарда Зорге задержали японские полицейские. Екатерина, кстати, ничего об этом не знала. А через год в Москве уже ее саму арестовал НКВД по подозрению в шпионаже.

Материалы в музее Источник: Большемуртинский краеведческий музей

По мнению историков, Сталин и его окружение не признавали Рихарда Зорге и считали двойным агентом, работающим на германскую разведку. Так было вплоть до реабилитации в 1964-м.

— Как выяснилось позже, Максимову арестовали по подозрению в шпионских связях с Вилли Шталем, немецким антифашистом, другом Рихарда Зорге, который познакомил Катю и Рихарда. Самого Вилли Штале расстреляли еще в 1938-м, — рассказывает Галина Кильб. — В марте 1943 года по постановлению Особого совещания НКВД Максимову выслали в Большую Мурту сроком на 5 лет.

В центре пометка «жена Зорге» Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Из письма Екатерины Максимовой своей матери (отправлено из Б. Мурты):

«Милая мамочка, Господи, какая я сейчас бедная, голая, грязная. Мама, пишите мне чаще, ради Бога, если не хотите, чтобы я сошла с ума. Ведь я столько времени ни от кого ничего не слышала. Приезжайте ко мне на свидание, буду очень рада. Верю, что опять буду на коне, добьюсь хорошей жизни. Сейчас бы как-нибудь не сдохнуть и продержаться. Подкормиться немножко. Вот главное».

«Она вообще не должна была сюда доехать»

— В район ее привезли 15 мая, а спустя чуть меньше месяца врачи констатировали ее смерть «от кровоизлияния в мозг», — говорит Галина Кильб.

— Говорят, что ее отравили.

— Смотрите: она работала при больнице в поселке недалеко от Большой Мурты. Рассказывают, что ее в сопровождении охранника отправили в Красноярск забрать препарат для наркоза. Из города она приехала уже сильно недомогая. Есть предположение, что ей просто дали его глотнуть. Ну, не по своей воле, конечно же. Потому что это было похоже на очень сильное отравление. Вот как уксусом. Она сгорела моментально.

Палата, в которой лежала Максимова Источник: Большемуртинский краеведческий музей

— Да, я думаю, она вообще не должна была сюда доехать. Ну раз доехала, значит, надо было как-то так очень аккуратно убрать ее — может, посчитали, что она была связана как-то с разведкой. И что не просто так обучала русскому языку Рихарда Зорге — а на самом деле он ее, так сказать, завербовал, — рассказывает Галина Кильб.

Для писем из прошлого века Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

В ноябре 1964 года было пересмотрено дело Екатерины Александровны Максимовой. Определением военного трибунала Московского военного округа от 23 ноября 1964 года Екатерина Максимова реабилитирована — за отсутствием в ее действиях состава преступления.

«Вряд ли стали бы хоронить на обычном кладбище»

— На последний запрос, который мы отправляли от жителей Большой Мурты в Центральный архив ФСБ, нам ответили, что они повторно рассмотрели дело Максимовой. И часть этого дела решили оставить секретным, — рассказывает председатель российского общества «Зорге» Дмитрий Курганов (Москва). — Почему — не знаем, гадать бесполезно, но вот это сенсация, что до сих пор архив ФСБ считает часть дела Максимовой засекреченной. Потому что практически все дела ссыльных, даже по этим статьям, давно рассекречены.

— Почему считаете важным найти ее могилу?

— Знаете, если изучать, препарировать подвиг Зорге, как и подвиг многих других военных разведчиков, то становится очевидным, что истоки их подвига — это мать, жена, семья, родственники и так далее.

А пока пару месяцев назад на одном из старых корпусов больницы Большой Мурты активисты открыли мемориальную доску в память о жене Рихарда Зорге.

Старый корпус районной больницы Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Возможно, когда-то найдут и могилу Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

— До сих пор не могут найти место, где она похоронена, — продолжает Галина Кильб. — По одной из версий — на нашем старом кладбище. Но учитывая законы военного времени, людей, которые считались предателями, изменниками Родины, вряд ли стали бы хоронить на обычном кладбище. В общем, пока ничего не нашли. По другой версии, ее могила — безымянная, естественно, может быть в паре десятков километров от райцентра. В теперь уже несуществующей деревне Саратовка. По свидетельствам очевидцев, там есть четыре неустановленных захоронения.