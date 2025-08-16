НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня»: Трамп передал представителям ЕС, НАТО и Украины позицию Путина

«Быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня»: Трамп передал представителям ЕС, НАТО и Украины позицию Путина

Американский лидер обсудил с коллегами ключевые условия России

87
Написать комментарий
Трамп после встречи с Путиным заявил о близости к завершению конфликта | Источник: The White House / XТрамп после встречи с Путиным заявил о близости к завершению конфликта | Источник: The White House / X

Трамп после встречи с Путиным заявил о близости к завершению конфликта

Источник:

The White House / X

Президент США Дональд Трамп после саммита с президентом России Владимиром Путиным провел телефонные переговоры с представителями ЕС, НАТО и Украины. Телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским, в котором он передал ключевые условия России для урегулирования украинского конфликта, длился около часа.

Во время разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Трамп донес до них позицию российского коллеги Владимира Путина. Он отметил, что Россия заинтересована не в прекращении огня, а в комплексном соглашении для завершения войны, пишет издание Axios.

«Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня», — цитирует издание президента США.

В своем интервью Fox News американский лидер заявил, что следующий шаг для урегулирования конфликта на Украине за президентом этой страны Владимиром Зеленским.

«Теперь дело за президентом Зеленским, и я бы также сказал, что европейские страны должны немного вмешаться, но это дело президента Зеленского. Думаю, мы готовы, и, если они захотят, я буду на следующей встрече. Сейчас они собираются организовать встречу президента Зеленского с президентом Путиным. А я, кажется, даже не просил их об этом. Не то чтобы я хотел там быть, но я хочу убедиться, что это будет сделано», — сказал он в интервью Fox News.

Кроме того, Зеленского ждут в Вашингтоне на следующей неделе. Ориентировочно, встреча Трампа и Зеленского состоится 18 августа. Американский лидер обсудит с украинским коллегой условия мирного плана, согласованные на саммите Путина и Трампа.

В телефонном разговоре Зеленского с Трампом принимали участие председатель ЕК фон дер Ляйен, президент Макрон, канцлер Мерц, президент Стубб, президент Навроцкий, премьер Стармер, генсек НАТО Рютте, госсекретарь США Рубио и спецпредставитель США Уиткофф.

Некоторые европейские чиновники беспокоятся, что Трамп окажет давление на Зеленского с целью территориальных уступок для достижения мира, пишет Bloomberg. После переговоров президентов России и США, западные СМИ выступили с неоднозначной реакцией, мы опубликовали ее здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
