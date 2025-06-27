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Политика Спецоперация на Украине «Сами скоро сдохнут»: Путин рассказал о планах на спецоперацию, переговорах с Украиной и отношениях с Западом

«Сами скоро сдохнут»: Путин рассказал о планах на спецоперацию, переговорах с Украиной и отношениях с Западом

Президент России хорошо относится к встрече с Трампом

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2 комментария
Путин назвал одну из причин спецоперации | Источник: Kremlin.ruПутин назвал одну из причин спецоперации | Источник: Kremlin.ru

Путин назвал одну из причин спецоперации

Источник:

Kremlin.ru

Россия готова к новому раунду переговоров с Украиной, осталось согласовать место и время. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Высшего Евразийского экономического совета 

«Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии [выполнения договоренностей, достигнутых ранее в Стамбуле] мы проводим третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы», — сказал Путин. 

По его словам, РФ готова следующий раунд переговоров с Киевом провести в Стамбуле и благодарна президенту Турции Рэджепу Тайипу Эрдогану за содействие.

Путин отметил, что предметом переговоров с Киевом будет обсуждение меморандумов двух стран. Стороны находятся в постоянном контакте. 

«Они созваниваются, это уже не плохо. Они договариваются по поводу встречи», — подчеркнул президент. 

Россия готова отдать Украине еще 3 000 тел погибших военных в дополнение к 6 000, которые обсуждали в Стамбуле. Он также отметил, что обмены пленными важны и создают условия для предметного обсуждения сути проблем между РФ и Украиной, заявил Путин. По его словам, Украина продолжат контакты после завершения обменов.

Президент России напомнил, что спецоперация началась не на ровном месте. Он заявил, что Россию «кинули» с нерасширением НАТО на восток, а  это одна из причин СВО. 

Он обвинил Запад в агрессии. Запад поощрял сепаратизм и терроризм по принципу «все хорошо, если это против России», обратил внимание Путин. 

Глава РФ признался, что оборонные расходы в России составили 13,5 трлн рублей. Это 6,3% ВВП страны.

«Это немало, мы заплатили за это инфляцией, но страна с ней борется», — сказал Путин. 

Россия хочет завершить спецоперацию с нужным стране результатом, оборонные расходы направлены на это, а не на агрессию в отношении Европы, заявил Путин.

Президент заявил о попытках Запада «похоронить» экономику России. 

«Сами скоро сдохнут, а нас хоронят», — заявил президент. Он подчеркнул, что ситуация в их странах гораздо хуже. 

Путин отвечая на вопросы журналистов отметил, что открыт к контактам и встречам, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Глава РФ сообщил, что относится с очень большим уважением к американскому лидеру и считает, что его усилия по урегулированию ситуации на Украине искренними. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Переговоры Оборонный бюджет Причины Спецоперация
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Комментарии
2
Гость
14 минут
отсутствие лета и жизни стабильность во всём
Гость
15 минут
Кумир народа Победителя
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