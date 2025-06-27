«Сами скоро сдохнут»: Путин рассказал о планах на спецоперацию, переговорах с Украиной и отношениях с Западом

Путин назвал одну из причин спецоперации Источник: Kremlin.ru

Россия готова к новому раунду переговоров с Украиной, осталось согласовать место и время. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Высшего Евразийского экономического совета

«Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии [выполнения договоренностей, достигнутых ранее в Стамбуле] мы проводим третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы», — сказал Путин.

По его словам, РФ готова следующий раунд переговоров с Киевом провести в Стамбуле и благодарна президенту Турции Рэджепу Тайипу Эрдогану за содействие.

Путин отметил, что предметом переговоров с Киевом будет обсуждение меморандумов двух стран. Стороны находятся в постоянном контакте.

«Они созваниваются, это уже не плохо. Они договариваются по поводу встречи», — подчеркнул президент.

Россия готова отдать Украине еще 3 000 тел погибших военных в дополнение к 6 000, которые обсуждали в Стамбуле. Он также отметил, что обмены пленными важны и создают условия для предметного обсуждения сути проблем между РФ и Украиной, заявил Путин. По его словам, Украина продолжат контакты после завершения обменов.

Президент России напомнил, что спецоперация началась не на ровном месте. Он заявил, что Россию «кинули» с нерасширением НАТО на восток, а это одна из причин СВО.

Он обвинил Запад в агрессии. Запад поощрял сепаратизм и терроризм по принципу «все хорошо, если это против России», обратил внимание Путин.

Глава РФ признался, что оборонные расходы в России составили 13,5 трлн рублей. Это 6,3% ВВП страны.

«Это немало, мы заплатили за это инфляцией, но страна с ней борется», — сказал Путин.

Россия хочет завершить спецоперацию с нужным стране результатом, оборонные расходы направлены на это, а не на агрессию в отношении Европы, заявил Путин.

Президент заявил о попытках Запада «похоронить» экономику России.

«Сами скоро сдохнут, а нас хоронят», — заявил президент. Он подчеркнул, что ситуация в их странах гораздо хуже.