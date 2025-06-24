«Валентине Владимировне плохо»: Терешкову вывели с заседания в Госдуме — что случилось

88-летнюю Валентину Терешкову вывели из зала во время пленарного заседания Госдумы, которое началось в 12:00. Это случилось во время выступления Владимира Васильева, руководителя фракции «Единая Россия».

Он отметил, что первой женщине-космонавту стало нехорошо, и хотел прервать заседание, но его попросили продолжить речь.

«Ведомости» указывают, что Терешкову вывели из зала, чтобы оказать ей медицинскую помощь. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила MSK1.RU, что это «штатная ситуация». По ее словам, помощники депутата подошли к ней, чтобы поинтересоваться о ее самочувствии, и действительно вывели ее из зала.

«У нее всегда есть двое помощников, которые в определенное время выводят ее из зала», — прокомментировала MSK1.RU депутат Нина Останина.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Затем семья перебралась в Ярославль, Терешкова училась в средней школе № 32 в Красноперекопском районе. После школы вместе с мамой и сестрой она работала на Ярославском комбинате технических тканей «Красный Перекоп», занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе.

В 1960 году Валентина окончила Ярославский техникум легкой промышленности, а в 1969-м — Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Н. Е. Жуковского. 12 марта 1962 года Валентину зачислили в отряд космонавтов. 16 июня 1963 года Валентина Терешкова полетела на корабле «Восток-6» с Байконура в космос. Она стала первой женщиной-космонавтом.

В 2011 году Валентина Терешкова была избрана депутатом Государственной думы РФ VI созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия». С 2016 года была вновь избрана депутатом Госдумы VII созыва, а затем VIII созыва. Она занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, председатель Комиссии партии по этике.