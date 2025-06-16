Россия передала Украине все тела военнослужащих

Родные российских бойцов смогут похоронить их на родине Источник: Владимир Мединский / Telegram











Россия передала Украине еще одну группу тел погибших военнослужащих. Это был последний обмен в рамках Стамбульских договоренностей. Об этом сообщил помощник президента, глава российской делегации в переговорном процессе Владимир Мединский.

«Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 78 погибших наших», — написал Мединский в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ уточнили, что российская сторона передала украинской 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего. Более того, Россия готова привезти еще 2239 тел украинских солдат сверх достигнутых договоренностей.

В Украинском координационном штабе по обращению с военнопленными назвали другие цифры. По их данным, они получили 1245 тел погибших.

Обмен пленными еще продолжается. По словам Мединского, уже налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Уже несколько групп военных смогли вернуться домой.