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Политика Переговоры России и Украины Россия передала Украине все тела военнослужащих

Россия передала Украине все тела военнослужащих

РФ получила несколько десятков павших бойцов в ответ

1 619
13 комментариев
Родные российских бойцов смогут похоронить их на родине | Источник: Владимир Мединский / Telegram Родные российских бойцов смогут похоронить их на родине | Источник: Владимир Мединский / Telegram

Родные российских бойцов смогут похоронить их на родине

Источник:

Владимир Мединский / Telegram

Россия передала Украине еще одну группу тел погибших военнослужащих. Это был последний обмен в рамках Стамбульских договоренностей. Об этом сообщил помощник президента, глава российской делегации в переговорном процессе Владимир Мединский. 

«Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 78 погибших наших», — написал Мединский в своем Telegram-канале. 

В Минобороны РФ уточнили, что российская сторона передала украинской 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего. Более того, Россия готова привезти еще 2239 тел украинских солдат сверх достигнутых договоренностей.

В Украинском координационном штабе по обращению с военнопленными назвали другие цифры. По их данным, они получили 1245 тел погибших. 

Обмен пленными еще продолжается. По словам Мединского, уже налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Уже несколько групп военных смогли вернуться домой.

Россия и Украина на встрече в Стамбуле 2 июня договорились об обмене пленными. Москва также предложила передать 6000 тел погибших военнослужащих. 7 июня рефрижераторы с первой группой погибших ждали на границе, но представители Киева не явились и перенесли обмен. Спустя четыре дня они забрали тела. После этого стороны смогли провести еще три таких обмена.

 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Обмен Украина Россия Стамбульские соглашения
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Комментарии
13
Гость
20 часов
а у нас нет потерь!
JayroslavMudryi
14 часов
кто бы мог подумать что в 25 году пенсию поднимут на 7% а коммуналку с 1 июля поднимут на 12%
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