Украина получила почти все, что ей обещали: Россия привезла на границу еще 1200 погибших

Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ в рамках выполнения Стамбульских договоренностей. Киев не привез погибших российских солдат в ответ.
Информацию о передаче тел подтвердили источники нескольких российских СМИ. Официальных заявлений по этому поводу от властей не было.
Тела передают уже в четвертый раз. Всего Россия обещала отдать Украине 6000 погибших.
Однако соглашения едва не оказались на грани срыва. 7 июня Россия привезла на границу рефрижераторы с телами погибших военных ВСУ, но Украина неожиданно перенесла обмен. Глава российской переговорной делегации призвал их одуматься и похоронить военнослужащих.
Украина прибыла на место только 11 числа и благополучно забрала погибших. После этого Россия привозила еще две группы тел по 1200 человек.
Помимо этого стороны договорились в Стамбуле о обмене пленными до 25 лет и тяжелораненными. Эти договоренности выполнялись без сбоев. Первая группа российских военнослужащих вернулась на родину 9 июня. Второй этап обмена прошел 10 июня. Третий этап состоялся 12 июня, а четвертый — 14 июня. Военных привезли в Белоруссию, после этого они отправятся в Россию.