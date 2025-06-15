Украина получила почти все, что ей обещали: Россия привезла на границу еще 1200 погибших

Родственники погибших смогут их похоронить Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ в рамках выполнения Стамбульских договоренностей. Киев не привез погибших российских солдат в ответ.

Информацию о передаче тел подтвердили источники нескольких российских СМИ. Официальных заявлений по этому поводу от властей не было.

Тела передают уже в четвертый раз. Всего Россия обещала отдать Украине 6000 погибших.

Однако соглашения едва не оказались на грани срыва. 7 июня Россия привезла на границу рефрижераторы с телами погибших военных ВСУ, но Украина неожиданно перенесла обмен. Глава российской переговорной делегации призвал их одуматься и похоронить военнослужащих.

Украина прибыла на место только 11 числа и благополучно забрала погибших. После этого Россия привозила еще две группы тел по 1200 человек.