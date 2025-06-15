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Политика Переговоры России и Украины Украина получила почти все, что ей обещали: Россия привезла на границу еще 1200 погибших

Украина получила почти все, что ей обещали: Россия привезла на границу еще 1200 погибших

Киев явился на обмен без павших российских бойцов

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2 комментария
Родственники погибших смогут их похоронить | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Родственники погибших смогут их похоронить | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Родственники погибших смогут их похоронить

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ в рамках выполнения Стамбульских договоренностей. Киев не привез погибших российских солдат в ответ.

Информацию о передаче тел подтвердили источники нескольких российских СМИ. Официальных заявлений по этому поводу от властей не было. 

Тела передают уже в четвертый раз. Всего Россия обещала отдать Украине 6000 погибших. 

Однако соглашения едва не оказались на грани срыва. 7 июня Россия привезла на границу рефрижераторы с телами погибших военных ВСУ, но Украина неожиданно перенесла обмен. Глава российской переговорной делегации призвал их одуматься и похоронить военнослужащих. 

Украина прибыла на место только 11 числа и благополучно забрала погибших. После этого Россия привозила еще две группы тел по 1200 человек.

Помимо этого стороны договорились в Стамбуле о обмене пленными до 25 лет и тяжелораненными. Эти договоренности выполнялись без сбоев. Первая группа российских военнослужащих вернулась на родину 9 июня. Второй этап обмена прошел 10 июня. Третий этап состоялся 12 июня, а четвертый — 14 июня. Военных привезли в Белоруссию, после этого они отправятся в Россию.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Обмен Украина Россия Стамбульские соглашения
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Комментарии
2
Гость
15 июня, 20:41
Зачем передавать? Надо продавать родственникам. И дорого!
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