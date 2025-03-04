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Политика Переговоры России и США Украине готовы предоставить гарантии безопасности, но Зеленский должен выполнить одно условие

Украине готовы предоставить гарантии безопасности, но Зеленский должен выполнить одно условие

В США обратились к Европе с просьбой вразумить президента Украины

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7 комментариев
Вэнс заявил, что Трамп старался быть любезным на встрече с Зеленским | Источник: jdvance/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Вэнс заявил, что Трамп старался быть любезным на встрече с Зеленским | Источник: jdvance/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вэнс заявил, что Трамп старался быть любезным на встрече с Зеленским

Источник:

Лучшая гарантия безопасности для Украины, которую могут дать США, — это участие в экономике. Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News, такой формат лучше, чем отправка военного контингента.

— Самая лучшая гарантия безопасности — это дать американцам экономическую перспективу к будущему Украины. Это гораздо лучше, чем 20 тысяч военнослужащих из какой-нибудь страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины — это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки, — сказал Джей Ди Вэнс.

Для обсуждения этих и других условий Зеленского ждут в США. Однако президент Украины должен пойти навстречу.

— Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения, — подчеркнул вице-президент США.

Вэнс отметил, что президент США Дональд Трамп долго старался сохранять спокойствие по поводу поведения украинского лидера. Однако Зеленский продемонстрировал нежелание участвовать в мирном урегулировании.

— Первые 25–30 минут он старался быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда президент Украины делал своего рода уколы в его адрес и говорил вещи, которые я считал неправдой, — объяснил политик.

Вице-президент США считает, что Европа мешает Зеленскому быстрее пойти на мирное урегулирование конфликта.

— Многие наши европейские друзья его раззадоривают. Они убеждают его в том, что он борец за свободу, что надо бесконечно сражаться, — добавил Вэнс. По его словам, не имеет значения, что Европа говорит в публичном пространстве о поддержке Украины. Политик обратился к европейским странам с просьбой убедить Зеленского завершить конфликт.

Однако украинский президент может сам не хотеть мира, считает советник президента США по науке и технологиям, американский миллиардер Дэвид Сакс. В эфире Fox News он обвинил Зеленского в попытках удержать власть любым путем в страхе перед оппонентами.

У Трампа с Владимиром Зеленским произошла перепалка в Белом доме. Американский президент требовал прекращения огня, но с этим спорил украинский лидер. В итоге в США приняли решение остановить всю военную помощь Украине. По данным NY Post, это касается в том числе того оружия, которое уже находится в Европе для переправки, теперь же оно останется на месте. Помощь могут возобновить, если Украина покажет, что готова к миру.

ПО ТЕМЕ
Джей Ди Вэнс Дональд Трамп Владимир Зеленский Переговоры Гарантии безопасности
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Комментарии
7
holdfast
4 марта, 10:26
вот уж гарантии так гарантии. бесполезные сделочники без понимания сути и истории конфликта
Гость
4 марта, 11:47
"Слон в посудной лавке" топчет демократию, позорит репутацию лидера свободного мира.
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