Дональд Трамп официально стал президентом США: что пообещал политик избирателям и всему миру

От встречи Трампа и Путина будет зависеть дальнейшая судьба Украины Источник: Tia Dufour / The White House via Getty Images











В Вашингтоне состоялась церемония инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Американский лидер первый за последние 120 лет стал главой государства спустя четыре года после окончания предыдущего срока — с 2017 по 2021 год. Рассказываем, какие идеи планирует реализовать политик и что ждут от Трампа в других странах.

Дорога Трампа: Как выглядит официальный выход в Капитолий США Источник: tallpolits / TikTok

— Я, Дональд Джон Трамп, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог, — произнес президент традиционную формулу.

На церемонии собралась вся политическая и бизнес-элита США Источник: Белый дом











В рамках предвыборной гонки президент США много говорил об урегулировании российско-украинского конфликта, а также о войне на Ближнем Востоке, взаимодействии с НАТО и спасении американской экономики. Удастся ли новому американскому лидеру реализовать все свои планы, мы пока не знаем, но можем изучить, что именно он обещал сделать за время своего срока на посту президента США.

На церемонии собралась вся политическая и бизнес-элита США. Среди них Билл Клинтон Джордж Буш, Барак Обама, Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и глава Meta (запрещена в РФ) Марк Цукерберг.

За спиной Трампа, в эффектной шляпе — первая леди Мелания Трамп Источник: Белый дом











Были и гости из других стран. Например, президент Аргентины Хавьер Милей и оппозиционер, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан иноагентом).

В своей речи Трамп пообещал начать «золотой век Америки», исправить систему правосудия и образования, сделать так, чтобы все нации начали завидовать США. Также он пообещал вести режим ЧС на границе с Мексикой — это связано с массовыми депортациями нелегальных мигрантов, которые Трамп скоро начнет.

Переговоры с РФ

Одной из самых обсуждаемых тем с момента избрания Трампа на пост президента США, стало урегулирование конфликта на Украине. Во время предвыборной гонки он много раз заявлял, что не допустил бы начала конфликта между РФ и Украиной, оставшись на второй срок сразу же. В эскалации он обвиняет своего предшественника Джо Байдена и его администрацию.

— Они правили так плохо, что мир оказался на пороге третьей мировой. Я положу конец конфликту на Украине, остановлю хаос на Ближнем Востоке, предотвращу начало третьей мировой войны, и вы не представляете, насколько мы близки к этому, — отметил Трамп.

Сайт Белого дома моментально обновили. Теперь на нем красуется Трамп и надпись: «Америка вернулась» Источник: whitehoose.gov











Чтобы обсудить процесс урегулирования конфликта, Трампу необходимо встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

По информации советника Трампа Майка Уолца подготовка к этой встрече уже идет. Но возможная встреча Путина и Трампа состоится не раньше марта, сообщили источники в Администрации президента журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву. Формат встречи определят после телефонного разговора, а он, согласно статистике, проходит в течение одной-двух недель после инаугурации американского лидера.

От встречи Трампа и Путина будет зависеть дальнейшая судьба Украины. Бывший советник республиканца Джон Болтон считает, что Трамп хочет завершить конфликт как можно быстрее и ему все равно, какими будут условия урегулирования.

— Он просто хочет, чтобы это закончилось, и это плохая новость для Украины, — сказал Болтон.

Ближний Восток

Война на Ближнем Востоке также не дает покоя нынешнему президенту США. Американский лидер обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она не смогла предотвратить нападение ХАМАС на Израиль.

В этом конфликте Трамп находится на стороне Израиля, готов всесторонне их поддерживать и способствовать разрешению ситуацию. Однако политик не стал уточнять конкретные сроки выполнения своих обещаний.

Одновременно Трамп стремится заключить соглашение с Ираном, чтобы предотвратить получение им ядерного оружия.

Китай

Еще одной страной, взаимоотношения с которой волнуют нового президента Штатов, является Китай. После инаугурации в течение 100 дней американский лидер планирует посетить КНР, сообщает The Wall Street Journal. Но рассматривается вариант и приглашения Си Цзиньпина в Штаты.

Во время визита Трамп намерен «углубить отношения с [председателем КНР] Си Цзиньпином», которые осложнены предвыборными угрозами американского лидера ввести пошлины в 60% на все китайские товары. Еще одной темой, скорее всего, будет Тайвань, чей суверенитет поддерживают США.

Окончательного решения о скором визите пока не принято, но этот вопрос якобы прорабатывают помощники лидеров. В условиях нарастающего экономического давления Пекин заинтересован в переговорах, которые, согласно источникам WSJ, помогут не допустить или хотя бы замедлить повышение пошлин.

Внутренняя политика

Желание ввести такие высокие пошлины на товары из Китая обусловлено планами Трампа возродить экономику страны. Еще одной мерой для этого будет введение тарифа в размере 10–20% на импорт. Кроме того, американский лидер выступает и за снижение налогов для корпораций с 21% до 15%, отмену налогов на чаевые и соцпособия и отказ от двойного налогообложения. Новый президент уверен, что это поспособствует развитию промышленности и привлечет производителей в США.

Во время своего президентского срока Трамп намерен продолжить борьбу с мигрантами, чтобы снизить цены на жилье, и жестко заняться депортацией, направив для этого «элитные отряды» полиции. Он также планирует бороться с либеральной идеологией, запрещая навязывать ее детям. Также он пообещал не допускать трансгендеров до участия в соревнованиях по женским видам спорта.

Помимо этого Трамп планирует закрыть все программы по инклюзивности в федеральном правительстве страны, а также переименовать Мексиканский залив в Американский, сообщает телеканал Fox News.

Журнал Time поместил на обложку нового номера Трампа, сметающего документы в Белом доме Источник: Журнал Time









