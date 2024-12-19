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Политика Итоги с Путиным «Россия осуждает захват любых сирийских территорий»: Путин высказался о действиях Израиля

«Россия осуждает захват любых сирийских территорий»: Путин высказался о действиях Израиля

Он объяснил, как развивается ситуация в проблемном регионе

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1 комментарий

Владимир Путин считает, что из-за действия Израиля в том регионе будет много проблем

Источник:

Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Россия осуждает захват сирийской территории силами Израиля. Он высказался об обострении ситуации в этом регионе.

— Отношение к вопросу Палестины и Израиля президента Эрдогана и Турции хорошо известно. И наша позиция известна. Считаем, что решить вопрос палестинский можно только убрав причину. Нужно создать два государства — Палестина и Израиль. Израиль создан, Палестина так и нет, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что действия Израиля в Секторе газа достойны только осуждения. Как и то, что делается в Ливане. Затем Владимир Путин перешел к вопросу конфликта Израиля и Сирии.

— Главный бенефициар происходящего в Сирии, я считаю, Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий. Но Израиль решает для себя вопросы с безопасностью. Израиль продвинулся на глубину до 25 километров и вошел в укрепления, которые были созданы еще Советским Союзом. Мы надеемся, что Израиль когда-то выйдет с территории Сирии. Но сейчас он заводит дополнительные войска. Такое впечатление, что уходить не собираются, а только усиливаются, — отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что это сложный вопрос и он не для сегодняшнего обсуждения. Он надеется, что обострения не будет. И уверен, что проблем будет много.

Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.

Владимир Путин во время прямой линии заявил, что подписывать любые документы Россия будет только с легитимной властью на Украине.

Президент сегодня также допустил создание отдельного ведомства по вопросам мигрантов.

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Комментарии
1
Инженер1
11 минут
А прикольные тюрьмы в Сирии. И архитектор тюрем известный человечек из Германии 30-40 годов.
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