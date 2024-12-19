НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

облачно, без осадков

ощущается как -20

2 м/c,

ю-з.

 748мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Итоги года с Владимиром Путиным
Фонари в парке бьются током
Объединили школы и детсады
Что из продуктов подорожало
Саша Петров станет папой
Суд из-за проблем в новостройке
Дебош в электробуссе
Конкурс на новогоднее украшение
Что дарить на Новый год
Политика Итоги с Путиным «Мы точно их выбьем»: Владимир Путин сделал несколько заявлений об СВО — когда освободят Курскую область

«Мы точно их выбьем»: Владимир Путин сделал несколько заявлений об СВО — когда освободят Курскую область

Президент не стал называть конкретных дат, но заявил, что планы есть

373
4 комментария

Президент пожелал бойцам удачи

Источник:

Владимир Путин заявил, что движение идет по всей линии фронта СВО каждый день. Он добавил, что наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами.

— Боевые действия — сложная вещь. Мы движемcя к выполнению боевых задач. Наши ребята действуют героически. Возможности вооруженных сил возрастают, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент перечислил ряд боевых подразделений, которые особо отличаются и воюют героически.

— В данный момент они ведут бой. Пожелаем им удачи, победы и возвращения домой, — призвал Владимир Путин. Зал поддержал его аплодисментами.

Прозвучал вопрос об освобождении Курской области.

— Я не хочу сейчас называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют, — ответил Путин. — Вот прямо сейчас идет бой. И такие бои, серьезные. Я не понимаю зачем. Военного смысла не было никакого. Ни заходить ВСУ в Курскую область, ни держаться сейчас там так, как они делают, бросая туда на убой свои лучшие штурмовые подразделения. Тем не менее это происходит. Мы точно совершенно их выбьем. Но вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу сказать. Так не делается.

108 миллиардов рублей уже выделено на помощь.

Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным Президент России
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Инженер1
27 минут
А всё скука! Куды денежки ещё потратить... А тут - 108 млд туда, потом сюда...Своим...
Гость
35 минут
«Мы точно их выбьем»: .... к 30му году.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление