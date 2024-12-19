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Политика Итоги с Путиным Началась прямая линия с Владимиром Путиным — президенту поступило больше двух миллионов вопросов

Началась прямая линия с Владимиром Путиным — президенту поступило больше двух миллионов вопросов

Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия

175
2 комментария

Обычно мероприятие длится дольше трех часов

Источник:

Началась прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным — сегодня, 19 декабря, он подводит итоги года, а также отвечает на вопросы СМИ и граждан. Обычно мероприятие длится дольше трех часов.

Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.

В адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на 16 декабря поступило более 1,1 миллиона обращений, сообщается в официальной группе программы. Операторы приняли более 622,1 тысячи звонков и 240,9 тысячи СМС. К 19 декабря количество вопросов увеличилось — их стало больше двух миллионов.

Больше всего вопросов, как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поступало от женщин. Есть вопросы даже от детей. На них обратят внимание, но не гарантируют выполнить все просьбы маленьких россиян.

Чаще всего, по данным Первого канала, люди писали на темы, связанные с инфраструктурой, поддержкой многодетных семей, экономикой, медициной, социальной сферой и ЖКХ.

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Комментарии
2
Гость
1 час
вы на каждую минуту новую статью о несмываемом подготовили?
Гость
50 минут
Каждый год с удовольствием смотрим президента, это уже как ритуал, беру бутылочку деревеньки , баночку красной эмитированной икры и к концу конференции чувствую себя собирателем земель русских !
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