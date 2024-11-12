В Москве педиатра отправили в колонию на 5,5 года после жалобы вдовы участника СВО. Что известно о деле

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Сегодня, 12 ноября, Тушинский суд Москвы огласил приговор 68-летнему педиатру Надежде Буяновой. Врача приговорили к 5,5 года в колонии по статье о фейках против российской армии, передает корреспондент MSK1.RU из зала суда. Причиной послужила жалоба вдовы участника СВО, которая заявила, что во время приема Буянова некорректно высказалась о погибшем военном. Врач все обвинения отрицала.

Прокурор во время прений просил лишить Буянову свободы на 6 лет. Защита женщины настаивала на невиновности врача. По словам ее адвоката, в ходе расследования не нашлось доказательств ее вины, кроме слов матери маленького пациента.

Речь Буяновой перед оглашением приговора Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В чем обвинили Буянову

Уголовное преследование врача началось зимой этого года. 31 января на прием к дежурному педиатру поликлиники № 140 на северо-западе Москвы пришла женщина с сыном: у семилетнего пациента возникли проблемы с глазом.

По словам матери, во время осмотра ребенок начал капризничать и врач поинтересовалась почему. На что мама ответила, что у мальчика «хромает поведение», так как он скучает по отцу, который погиб на СВО. В ответ, как заявила мать, врач допустила некорректные высказывания. Буянова отрицает, что произносила негативные слова. Видео с возмущениями матери 1 февраля опубликовал Telegram-канал Mash.

Почти сразу у Надежды Буяновой провели обыск. Так выглядела ее квартира после следственных действий Источник: Baza / Telegram

Одной из претензий женщины было происхождение доктора: Надежда родилась во Львове и окончила там мединститут. После публикации глава СК поручил провести проверку, следователи возбудили уголовное дело по статье 207.3 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Задержание и розыск

Карточку на арест Надежды Буяновой журналисты заметили в базе судов 3 февраля 2024 года. Ей инкриминировали ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, наказание по которой до 5 лет лишения свободы. Тогда врача не стали заключать под стражу: врачу на время следствия запретили пользоваться средствами связи и интернетом, а также общаться с другими участниками дела, кроме следователей, защитников и прокурора.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Спустя три месяца обвинение ужесточили до 2-й части той же статьи, по которой женщине уже грозило до 10 лет колонии. Женщину-врача объявили в федеральный розыск и задержали. Следствие посчитало выезд за город нарушением ранее установленных запретов и отправило ее под стражу.

При этом ее защитник Оскар Чержиев в разговоре MSK1.RU заявил, что запрета покидать черту города у Буяновой не было, а отъезд стал формальным предлогом для перевода обвиняемой в СИЗО. Сама педиатр в суде заявила, что не собиралась скрываться.

— С апреля она находилась СИЗО № 6 «Печатники». Конечно, состояние ее ухудшилось, и физическое, и психологическое, — сказал MSK1.RU Черджиев. — Человек 68 лет, ей всё это дается тяжело. Но она держится, ни на что не жалуется.

Увольнение из поликлиники

Когда скандал стал общественным достоянием, Надежду Буянову уволили из поликлиники. Врач назвала это решение незаконным, позднее суд восстановил женщину на работе. По сей день она числится педиатром в столичной поликлинике.

— У Надежды за все ее 40 с лишним лет работы не было ни одного дисциплинарного взыскания. Как мы полагаем, это было просто давление из-за скандала. Провели проверку, которая ничего не нашла. Потом появился выговор, а потом уже увольнение — всё за один день без разбирательств. В приказе об увольнении была указана формальная причина: грубое однократное нарушение трудовой дисциплины, — сообщил MSK1.RU адвокат Оскар Черджиев.

Поддержка врачей

Арест Буяновой вызвал большую волну негодования среди неравнодушных коллег. За врача заступились тысячи медиков, которые подписали коллективное письмо в ее защиту. Врачи отметили, что Надежда Буянова — дефицитный специалист, который на протяжении 40 лет помогал пациентам.

— Мы, как солидарное сообщество профессионалов здравоохранения, требуем немедленно защитить интересы почти двух миллионов медицинских работников, — следует из коллективного обращения.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











30 сентября стало известно, что судья, приговорившая педиатра Надежду Буянову к пяти с половиной годам колонии, получила повышение. Указом Владимира Путина судья Тушинского районного суда Москвы Ольга Федина была назначена судьей Московского городского суда.