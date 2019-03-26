26 марта вторник
СЕЙЧАС +3°С
usd 64.50
eur 72.92
  • 26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    23 марта 2019

    Вы читаете лучших!

    Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

    12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +3°С
usd 64.50
eur 72.92
Работа

Посчитали зарплаты секс-работниц: девушка из Ярославля раскрыла свои доходы

Сколько зарабатывают женщины с пониженной социальной ответственностью

Поделиться

2 306
4 Обсудить

Все новости

Все новости

В исследования вошли все субъекты страны

Фото: Александра Савельева

Журналисты российского издания «Сноб» выпустили материал, в котором посчитали среднюю зарплату секс-работниц, проживающих в разных субъектах России. Они проанализировали объявления с сайтов и тематических сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

— Индекс демонстрирует, сколько процентов среднего дохода составляет цена часа работы секс-работницы, работающей индивидуально (то есть той, которая находит клиентов без посредничества сутенера, самостоятельно размещая объявления на сайтах в интернете), при условии предоставления стандартного набора услуг: классический секс и оральный секс с презервативом, — говорится в отчёте исследования.

Ярославль попал на девятую позицию по уровню заработной платы проституток. Средняя цена — 2500 рублей (средний доход 27 625).

Мы решили уточнить данные у представительницы профессии в Ярославле. Девушка, правда, работает не самостоятельно, а через агентство. Конечно, попросила не называть имени. Но цифры разложила подробно: 

— Один час стоит три с половиной тысячи рублей. В него входит всё классическое. Нет конкретного ценника на какую-то определённую услугу. Это почти во всех конторах. А средний заработок за ночь — от двух-трёх тысяч до десяти тысяч рублей. Это среднее. А можно и двадцать тысяч за ночь заработать. В месяц в среднем выходит от пятидесяти тысяч рублей. Ну тридцать тысяч по-любому у всех выходит. Если брать самую низкую планку, то цифры исследования верны. У индивидуалок расценки на услуги отдельные, и не всегда они могут заработать больше, чем с конторой. Тут зависит от внешности и прайса.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

проститутки

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (4)

Олег
26 март 2019 в 16:10

Неплохо, неплохо. А еще про сбыт наркотиков расскажите, как это выгодно.

Гость
26 март 2019 в 15:49

Скиньте номер её ))

гость
26 март 2019 в 15:44

Это чё? Типа -профориентация?

Последние новости