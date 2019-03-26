Посчитали зарплаты секс-работниц: девушка из Ярославля раскрыла свои доходы

— Индекс демонстрирует, сколько процентов среднего дохода составляет цена часа работы секс-работницы, работающей индивидуально (то есть той, которая находит клиентов без посредничества сутенера, самостоятельно размещая объявления на сайтах в интернете), при условии предоставления стандартного набора услуг: классический секс и оральный секс с презервативом, — говорится в отчёте исследования.

Ярославль попал на девятую позицию по уровню заработной платы проституток. Средняя цена — 2500 рублей (средний доход 27 625).

Мы решили уточнить данные у представительницы профессии в Ярославле. Девушка, правда, работает не самостоятельно, а через агентство. Конечно, попросила не называть имени. Но цифры разложила подробно:



— Один час стоит три с половиной тысячи рублей. В него входит всё классическое. Нет конкретного ценника на какую-то определённую услугу. Это почти во всех конторах. А средний заработок за ночь — от двух-трёх тысяч до десяти тысяч рублей. Это среднее. А можно и двадцать тысяч за ночь заработать. В месяц в среднем выходит от пятидесяти тысяч рублей. Ну тридцать тысяч по-любому у всех выходит. Если брать самую низкую планку, то цифры исследования верны. У индивидуалок расценки на услуги отдельные, и не всегда они могут заработать больше, чем с конторой. Тут зависит от внешности и прайса.