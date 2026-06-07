Днем — преподаватель, вечерами — дизайнер и швея: мастерица с нуля создала милейший бренд сумок с ручной вышивкой

Светлана с недавних пробует шить еще и одежду. Пока не на продажу, но в будущем возможно всё Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Светлана Новостройная — дипломированный модельер-конструктор и преподаватель Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса. А еще она — основательница юного и амбициозного бренда сумочек, шоперов и кошельков с ручной вышивкой «Стрекоза». О том, как появилась и развивается эта рукодельная история, мастерица рассказала 72.RU, чтобы мы поделились ею с вами.

От росписи до вышивки

— Творчество в моей жизни присутствует с малых лет: мама с бабушкой всегда водили меня на какие-то кружки. Занималась всем, чем только можно было. Шить начала уже в более осознанном возрасте, в 18, когда пошла учиться на конструктора-технолога. Это было восемь лет назад. Помню, тогда стало модно кастомизировать свои вещи — джинсовки, рюкзаки. Подумала: «Я умею шить, а еще хорошо рисую». Сшила себе шопер, расписала сама и долго потом с ним ходила, — вспоминает Светлана.

Самый первый шопер с вышивкой Светлана сделала для себя. Позже начала делать и на продажу — с композициями, которые ей нравятся, и на заказ Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Много позже, буквально несколько лет назад, девушка начала строить свой маленький, но гордый бренд авторских аксессуаров. Признается, что произошло всё будто само собой. В какой-то момент она просто поняла: рисовать надоело. И тут же подумала: «А что, если попробовать вышивку?» И тут же перешла от идеи к делу.

— Начала с чего-то маленького, простого. А потом решила попробовать вышить что-то на своей сумочке — и пошло-поехало. Поначалу я часто смотрела работы других мастеров, что и как они делают. И однажды случилась неприятная история: я вышила что-то похожее на чужую работу. Тот мастер мне написала, мы всё обсудили. Я поняла, что хватит смотреть на других, нужно создавать что-то свое. С того момента так и делаю, не сравнивая себя с другими, — говорит наша собеседница.

Точную сумму девушка уже не помнит, но на старте ее траты на закупку всего необходимого для шитья и вышивания были весьма скромными Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Алгоритм создания авторского аксессуара таков: создание эскиза, перенос его на ткань, создание вышивки и пошив самого изделия Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Некоторое время спустя вышивка как будто сама собой объединилась с пошивом простых и милых сумочек, кошельков и шоперов. Мысль о том, чтобы шить какую-то одежду, Светлана отмела сразу: в этом случае сложнее реализовывать образы, возникшие в голове. А еще это куда более затратно: одной только бытовой швейной машинкой тут не обойдешься, и ткани надо закупать куда больше.

— Швейная машина и утюг — всё оборудование, которое было нужно на старте (да и сейчас) для изготовления сумочек. Расходники закупила, но их было немного, поэтому обошлось без больших затрат. Недавно заменила свою старенькую швейную машину на новую. Хотела взять «Зингер», но не получилось: санкции. Выбрала хорошую другого бренда. Поэтому в целом серьезных сложностей никогда не возникало, — призналась Светлана.

Светлана уже на пути к тому, чтобы шить еще и одежду. Для этого как минимум потребуется еще одна швейная машина — в пару к этой, уже имеющейся Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Соцсети, дружба и неслучайное совпадение

Все изделия Светлана отшивает сама, вышивку тоже. Иногда в этом творческом начинании ей помогает подруга. Она же участвовала и в придумывании названия онлайн-магазинчика на просторах соцсетей. Варианты перебирали разные, но всё решил случай.

— Помню, я только отшила первую партию сумочек, создала под них сообщество в VK. И мы отправились с подругой в парк эти сумки красиво сфотографировать. Пока снимали, на одну из них уселась стрекоза. И мы подумали: «Хорошее название!» Я как раз вышиваю какие-то природные мотивы, что-то легкое, женственное. Так и появилась моя «Стрекоза», — продолжила Светлана.

На пробковой доске бережной хранятся эскизы и просто милые картинки, вдохновляющие на новые творения Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сейчас большинство заказчиков узнает о ней преимущественно через соцсети. Еще — благодаря участию в маркетах (они же — ярмарки мастеров). Последние девушка любит за возможность завести знакомства и пообщаться с единомышленниками. Обмен опытом и советы коллег — всегда хорошая идея.

— Какое-то время назад у меня была мысль выйти на Ozon или на Wildberries. Но Wildberries я отсекла сразу: вход на площадку был дорогой. На Ozon стартовать можно было бесплатно, но нужно наличие большого количества изделий, чтобы не возникло дефицита. Плюс есть опасение, что будут возвраты и вдруг кто-то что-то испортит. В общем, маркеплейсы — не моя история, — честно призналась наша собеседница.

Авторские изделия — товар штучный. Отчасти именно поэтому сумочки Светланы вряд ли когда-либо появятся на маркетплейсах Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Какая милость! Крошечный зайчик скажет по бескрайнему полю ясной летней ночью Источник: Ирина Шарова / 72.RU

И продолжила: так сложилось, что большинство заказчиков, покупателей — не из Тюмени. На ее карте заказов — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород. Но это пока. Дальше — больше.

Самое сложное — цена

Когда-то азам кройки и шитья учили саму Светлану, а сейчас это делает она сама, передавая знания девушкам-студенткам. Поэтому свою основную работу молодой педагог считает по-своему творческой. И с легкой грустью признается: шить и вышивать для «Стрекозы» удается не каждый день — а хотелось бы.

— Раньше, сразу после выпуска, я целыми днями шила, вышивала. Сейчас делаю это только в свободное время в будни и по выходным. Иногда думаю о том, чтобы уйти из преподавательства и снова полностью погрузиться только в творчество. Особенно когда приходится задерживаться на работе: не люблю такое. Но потом остаюсь. Мне нравится работать с детьми, видеть их горящие глаза. Нравится, когда они подходят и что-то спрашивают. Поэтому вот как-то балансирую, пытаюсь балансировать, — говорит Светлана.

Вышивание, как говорит нам Светлана, — абсолютно медитативный процесс. Она готова посвящать ему бесконечное количество времени Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сколько времени уйдет на создание той или иной сумки — зависит от вышивки. Если она простая, миниатюрная — то можно уложиться часов в пять, если большая и сложная — в 3–4 раза дольше Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Так сложилось, что для близких (за редким исключением) она практически ничего не шила, а первым покупателем стал совершенно незнакомый человек. Очень сложно поначалу было определиться с ценами на свои творения. Да и сейчас непросто: мастерица говорит, что каждое повышение стоимости сумочек ей до сих пор дается с трудом. А повышать приходится — цены на расходники растут.

Заказчики часто приходят со своими собственными идеями для вышивки. Ничего экстраординарного — но это всегда очень личные истории.

— Меня часто просят вышить портреты питомцев. Однажды женщина просила вышить на кошельке три дубовых листочка и два желудя, что символизирует ее семью. Одна девушка попросила вышить на кошельке маяк в бушующих волнах: для нее в моменте это было важно. Был заказ на шопер с вышивкой из библии. Просили вышить и какие-то мотивационные картинки, — рассказывает Светлана.

Обычно Светлана не использует выкройки в создании аксессуаров, но вот такие ридикюли — исключение из правил Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Если в холодное время года Светлана чаще использует темные глубокие тона тканей, то лето — пора легкости, свежести и воздушности Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сезонность в работах Светланы, разумеется, есть. Летом она шьет что-то яркое, воздушное. Осенью уже другие ткани и расцветки. Зимой в ходу пушистые сумочки из меха-букле. Вы наверняка такие хоть раз видели.

«Надо просто начать»

Как и у всех творческих людей, у Светланы иногда случаются моменты, когда хочется забросить рукоделие раз и навсегда. Но раз за разом она находит причины этого не делать. Причина проста: трудно отказаться от того, что ты любишь всем сердцем.

— В мечтах у меня — открыть офлайн-магазин, совместив его с мастерской. Хочется расширить ассортимент и запустить еще и линейку одежды. При ее создании нужно учитывать размеры, понимать, как себя ведут в носке те или иные ткани. Но я иду к этому. Я к этому готова. Если так случится, то без набора команды и делегирования каких-то задач точно не обойдется: не получится быть везде и сразу. Считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы попросить у кого-то помощи, — говорит мастерица.

Зайчиков много не бывает, поэтому вот вам такой — на иссиня-черном фоне. Какой нравится больше: этот или предыдущий? Источник: Ирина Шарова / 72.RU

По мнению Светланы, вне зависимости от того, в какую сферу творчества вы погружаетесь, всегда нужно помнить одну простую истину:

— Не нужно бояться начать что-то делать. Старт — самое главное. Как, знаете, у художников есть боязнь белого листа, когда они просто смотрят в пустоту и не знают, что делать. Надо просто начать. И делать по чуть-чуть, не боясь ошибаться. Нужно действовать, узнавать границы своих способностей — и всё получится.