«Режет железо и гнет прутья»: многодетная мать бросила кресло главбуха и в 47 лет стала сварщицей

Героиня признается, что в бухгалтерии ощущала себя не на своем месте Источник: Анна Бухтиярова

Анна Бухтиярова всю жизнь проработала бухгалтером, но в 47 лет решила кардинально сменить сферу деятельности. Она взяла в руки сварочный аппарат и начала создавать кованые козырьки, мангалы и качели. О том, как героиня освоила суровое ремесло и чем оно ее увлекло, — в материале NGS22.RU.

Научил муж

Анна родилась и всю жизнь прожила в селе. Получила высшее экономическое образование по специальности «менеджмент» и почти 30 лет проработала бухгалтером — сначала в санэпидемстанции, потом еще 20 лет в Доме культуры.

— Я давно хотела уйти из бухгалтерии. Гайки слишком сильно закручивали, всё сложнее и сложнее становилось, — призналась она.

В свободное время героиня переходила из кружка в кружок: создание мягких игрушек, танцы, пение, музыкальная школа — посещала практически всё, что было. Позже она освоила живопись маслом, вязание, шитье и вышивку.

Новое дело позволяет Анне воплотить в жизнь ее творческие амбиции Источник: Анна Бухтиярова

— Можно сказать, что я бухгалтером столько лет проработала не на своем месте, потому что творческая жилка во мне сидела с детства, — поделилась мастерица.

На перемены Анну вдохновил муж-военнослужащий. Он много лет в свободное время занимается сваркой и художественной ковкой, и даже собрал для этого станок.

— Он так шуткой сначала: «Попробуй, возьми». А теперь смеется надо мной, что я директор, — говорит экс-бухгалтер.

Анна попробовала — и ее затянуло. Сначала пара занималась ковкой по вечерам, в выходные и в отпуске: делали вещи для себя и знакомых. Позже пошли первые заказы: мангалы, качели и козырьки для крыльца.

— Летом людям особенно хочется украшать свои приусадебные участки. Это стало востребовано, — отметила героиня.

Каждая работа — как произведение искусства

Около полутора лет назад сельчанка окончательно уволилась и решила посвятить себя любимому делу. Чтобы закупить недостающие элементы, оформила соцконтракт:

— Мне помог мой бухгалтерский опыт. Всё просчитала, правильно составила. Плюс уже было наработано большое портфолио — более сорока готовых изделий.

Контракт одобрили, и на выделенные деньги сварщица купила оборудование, которое ускоряет и облегчает процесс.

Сейчас ее основная работа — сварка. Мастерица берет сварочный аппарат, режет листовое железо, гнет прутья на самодельном станке и создает кованые кружева.

Больше всего мастерице нравится делать козырьки Источник: Анна Бухтиярова

— Мне нравится смотреть, как из кусков металла потом выходят такие произведения искусства. Нет штамповки, нет одинаковых деталей, нарезанных сотнями, — поделилась сельчанка.

Анна отмечает, что у нее нет серийного производства, поэтому каждое изделие получается уникальным — его создают строго по индивидуальным замерам и эскизам заказчика. Больше всего мастерице нравится делать козырьки над входной дверью:

— Это лицо дома. Когда проезжаю мимо зданий, где над крыльцом ничего нет, думаю: «Как же тут хорошо смотрелся бы красивый козырек».

Сам процесс изготовления нельзя назвать легким: конструкции тяжелые, работа долгая, да и глаза сильно устают. Тем не менее Анна грамотно распределяет время и не жалуется.

«Заказы поступают и поступают»

Стоимость изделий Анна рассчитывает самостоятельно — сказываются годы в бухгалтерии: закладывает в цену зарплату, расходы на электроэнергию, краску.

С переноской тяжелых конструкций сварщице помогает супруг. А вся творческая часть — задумки, украшения и визуализация — уже на ней. Старшие дети (всего их в семье четверо), когда нужна поддержка, также сразу приезжают на помощь.

— Сначала им было очень удивительно, что мама так основательно переключилась на другое дело, но теперь все помогают и поддерживают, — отметила героиня.

Анна собирается освоить аппарат для работы с алюминием Источник: Анна Бухтиярова

Несмотря на сложности, Анна не жалеет, что ушла из бухгалтерии.

— Мне очень нравится мое новое дело. Чем дольше мы с мужем этим занимаемся, тем больше нас вовлекает. Когда строились — а мы сами построили два дома — хотели не просто четыре стены и крышу, а чтобы были кованые элементы, украшения и «кружева», — добавила она.

Сейчас у мастерицы в планах освоить новый сварочный аппарат для работы с алюминием и начать сотрудничать с автомастерскими. Семья готовится к переезду в Анапу, и на новом месте Анна намерена продолжить свое дело.