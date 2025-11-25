«Муж на вахте — жизнь на паузе»: жена нефтяника рассказала, чем приходится жертвовать

Отсутствие мужа сказывается на семье Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Жительница Башкирии, которая 18 лет замужем за вахтовиком-нефтяником, рассказала, как работа ее супруга сказывается на семье. О постоянных разлуках и трудностях в воспитании детей читайте в ее откровениях на UFA1.RU.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов колонки. Автор этого материала попросила не раскрывать в публикации ее имя и фамилию. Отметим лишь, что вместе с мужем-вахтовиком она воспитывает двоих сыновей, а также работает сама.

Слышала я давным-давно, что какие-то там ученые когда-то там доказали, что при вахтовом способе работы жизнь в семье складывается наиболее гармонично. Вроде как, пара успевает соскучиться друг по другу, а потом, после долгого расставания, качественно проводит совместное время. Насчет первого я согласна — соскучиться точно получится. Даже спустя 18 лет привыкнуть к графику жизни и работы мужа-вахтовика тяжело. Я горжусь мужем, но вахта — это тяжело для всей семьи. Когда муж дома — это праздник, когда он на вахте — жизнь будто встает на паузу. В вашей предыдущей статье героиня рассказывала, что ее муж работает месяц через месяц, когда можно хотя бы планировать к его возвращению совместные мероприятия, а вот мы такой роскошью не располагаем. Хорошо, когда ты понимаешь, что через месяц супруг приедет, вы наконец воссоединитесь, но у моего мужа график не такой ровный. Часто он уезжает, только примерно представляя, когда именно вернется. К примеру, сейчас он на вахте уже два месяца и, возможно, задержится еще. На неделю, на две, еще на месяц — зависит от того, как будет складываться на работе. В таких условиях никаких планов не построить. Скоро Новый год, и все друзья интересуются, как мы собираемся отмечать, предлагают совместные поездки, а я понятия не имею, сможем ли мы присоединиться. Спрашивают, поедем ли мы на горнолыжку? Поедем. А когда? Не знаю. Мы даже не можем наверняка спланировать, сможем ли после его возвращения вместе в кино сходить, а несчастную фотосессию откладываем уже полгода.

Это всё очень тяжело, но без денег, которые муж зарабатывает, будет гораздо тяжелее.

Одна ходить на какие-то мероприятия я не люблю, а если всё-таки куда-то и выбираюсь, то чувствую себя немножко виноватой. Я, вроде как, веселюсь, а муж вдали от дома, лишен радости встреч с семьей и друзьями, пашет, пока я тусуюсь. Иногда он сам возмущается, что я на какие-то встречи с друзьями не пошла, но мне самой проще их пропустить. Многие наши друзья — семейные люди, и, когда я с ними без мужа, мне не то чтобы завидно, но просто тоже хочется, чтобы любимый человек был рядом. Все парами, обнимаются, а я одна. В такие моменты особенно тяжело переживаешь разлуку. Вторая сложность заключается в том, что в отсутствие мужа всё бытовое ложится на мои плечи. Долгое время я могла на 120% рассчитывать на свекровь (она, к сожалению, скончалась три года назад), и есть мои родители, на которых я тоже могу положиться. Дети уже почти взрослые, а потому особо частой необходимости в помощи бабушек-дедушек нет. Но, помимо этого, есть квартира, машина и прочие коммунально-бытовые вопросы, за которыми следить приходится мне одной. Дома вышла из строя колонка, выбило пробки, сломался автомобиль — этим занимаюсь я, постепенно превращаясь в какого-то «мужика», чего совсем не хочется. Как оставаться девочкой-припевочкой после того, как ты сама загрузила в машину шины, чтобы доехать до автосервиса и «переобуться»? А у меня еще есть и своя работа, которая требует полной занятости. Сидеть и ждать, когда муж приедет и разберется со всем-всем-всем, — не вариант. Опять же, неизвестно точно, когда он приедет, а главное — когда он приедет, ему необходимо время для восстановления и перенастройки с режима «работы» на режим «дом-семья». И потом, я же понимаю, что пока он работает там, вдали от дома, ему тоже хочется отдохнуть. Отдельная история — воспитание детей, особенно, если у вас мальчики, которым тоже приходится непросто, когда папа почти всё время в отъезде. Стыдно признаться, но у меня самой в общении с сыновьями нет-нет, да и проскальзывает что-то вроде «будете себя так вести, я позвоню папе». Запугиваю их папой, что неверно абсолютно.

Муж очень много событий в жизни детей вынужден пропускать.

Он пытается на сыновей повлиять по телефону, вдохновить, подбодрить, но, когда надо наоборот проявить строгость, не всегда может это сделать, потому что «дети меня и так почти не видят, а я еще орать на них буду?» Он очень много событий в жизни детей вынужден пропускать: первые слова, первые шаги, праздники, школьные линейки и так далее. Когда я хвалю его за то, как много он делает для нашей семьи, муж отмахивается — мол, какой из меня «молодец», даже на дне рождения сына не был. Когда муж дома, то обязательно посещает родительские собрания в школе — собирается туда, как на главную вечернику года.

Приезд мужа — праздник для всей семьи.