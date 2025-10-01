Придется ехать в офис и в субботу: россиян ждет шестидневная рабочая неделя

В последний рабочий день отпустят домой пораньше Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Россиян ждет длинная рабочая неделя в последнюю неделю октября. Она продлится с 27 октября по 1 ноября. Это следует из постановления правительства России.

Это произошло из-за переноса выходных дней в честь Дня народного единства. Субботу, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября.

1 ноября — это единственный рабочий выходной день в 2025 году. Но поскольку он предпраздничный, домой можно уйти пораньше. Рабочая смена в субботу сокращается на один час.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Выходные дни по случаю Дня народного единства продлятся три дня. С воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября.

Длинных выходных ждать осталось недолго Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Затем наступит короткая трехдневная рабочая неделя. Она продлится со среды, 5 ноября, по пятницу, 7 ноября.

В октябре предусмотрено 23 рабочих и 8 выходных дней. В ноябре же будет 19 рабочих и 11 выходных дней.

После ноябрьских праздников в 2025 году официальный выходной в будний день будет только 31 декабря. Благодаря переносу выходных россияне смогут отдохнуть целых 12 дней, вплоть до 11 января 2026 года.