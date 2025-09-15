Уже осенью. Россию ждет шестидневная рабочая неделя

Шестой рабочий день будет сокращенным Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Эксперты начали предупреждать россиян о шестидневной рабочей неделе. Она пройдет с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день в субботу будет сокращенным: так положено из-за праздника, Дня народного единства.

Праздник отмечается 4 ноября, он был учрежден особым законом еще в 2004 году. Этот день должен подчеркивать единство всего российского общества.

«Ближайший период с шестью рабочими днями ожидает россиян с 27 октября по 1 ноября. Суббота, 1 ноября, в соответствии со статьей 95 ТК РФ, является сокращенным рабочим днем», — сказала РИА Новостям Дарья Ерзина, юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter.

Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Она же добавила, что перенос выходных дней коснется не всех. Изменения не распространяются на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население. Однако сотрудники таких предприятий должен получать повышенную оплату за работу в праздничные дни.