Уже осенью. Россию ждет шестидневная рабочая неделя

Уже осенью. Россию ждет шестидневная рабочая неделя

Это связано с государственным праздником

199
Шестой рабочий день будет сокращенным | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Шестой рабочий день будет сокращенным

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Эксперты начали предупреждать россиян о шестидневной рабочей неделе. Она пройдет с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день в субботу будет сокращенным: так положено из-за праздника, Дня народного единства.

Праздник отмечается 4 ноября, он был учрежден особым законом еще в 2004 году. Этот день должен подчеркивать единство всего российского общества.

«Ближайший период с шестью рабочими днями ожидает россиян с 27 октября по 1 ноября. Суббота, 1 ноября, в соответствии со статьей 95 ТК РФ, является сокращенным рабочим днем», — сказала РИА Новостям Дарья Ерзина, юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter.

Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Длинных выходных в марте и феврале ждать не стоит
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Она же добавила, что перенос выходных дней коснется не всех. Изменения не распространяются на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население. Однако сотрудники таких предприятий должен получать повышенную оплату за работу в праздничные дни.

Смотрите также подробный календарь рабочих и выходных дней в 2025 году.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
