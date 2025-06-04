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Устал — отдохни недельку: для россиян придумали новый повод для отпуска

Чтобы его получить, придется сходить к врачу

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6 комментариев
Представители некоторых профессий наиболее подвержены выгоранию | Источник: Марина Молдавская / E1.RUПредставители некоторых профессий наиболее подвержены выгоранию | Источник: Марина Молдавская / E1.RU

Представители некоторых профессий наиболее подвержены выгоранию

Источник:

Марина Молдавская / E1.RU

Россиянам нужно предоставить дополнительные недельный отпуск из-за выгорания. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное трудовое законодательство в части предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сроком до семи календарных дней гражданам, которые тестовыми методами в учреждениях здравоохранения смогут подтвердить у себя наличие эмоционального выгорания», — говорится в письме Котякову, копия которого есть в распоряжении RT.

Орлов подчеркнул, что в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание заболеванием и включила его в Международную классификацию болезней (МКБ-11). Это состояние характеризуется усталостью, снижении концентрации, раздражительностью, снижении мотивации на труд. Если данное состояние запустить, то оно может привести к негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов, подчеркнул автор инициативы.

В большей степени выгоранию подвержены реаниматологи, работники хосписов и домов престарелых, врачи специализированной медицинской помощи детям, некоторые IT-специалисты, считает Орлов.

Как вам такая идея?

Мне давно пора в такой отпуск
Какое еще выгорание? Это все лень
Лучше вообще не работать
Напишу ответ в комментариях
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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Отпуск Выгорание Профессии Антон Котяков
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Комментарии
6
Гость
1 час
Одни депутаты только и будут ходить в такой отпуск )) , мало им 2 месяцев ) . Простому работяги такое никто не даст, а если получит, то его хозяин уволит
Гость
1 час
Предложение запоздало. Россельмаш уже отправил всех работников в вынужденный отпуск. Автодизель добавил работникам дополнительный выходной. Сейчас КамАЗ рассматривает переход на четырёхдневку. Российские работодатели уже вовсю проявляют заботу об отдыхе работников.
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