Устал — отдохни недельку: для россиян придумали новый повод для отпуска

Представители некоторых профессий наиболее подвержены выгоранию Источник: Марина Молдавская / E1.RU











Россиянам нужно предоставить дополнительные недельный отпуск из-за выгорания. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное трудовое законодательство в части предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сроком до семи календарных дней гражданам, которые тестовыми методами в учреждениях здравоохранения смогут подтвердить у себя наличие эмоционального выгорания», — говорится в письме Котякову, копия которого есть в распоряжении RT.

Орлов подчеркнул, что в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание заболеванием и включила его в Международную классификацию болезней (МКБ-11). Это состояние характеризуется усталостью, снижении концентрации, раздражительностью, снижении мотивации на труд. Если данное состояние запустить, то оно может привести к негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов, подчеркнул автор инициативы.

В большей степени выгоранию подвержены реаниматологи, работники хосписов и домов престарелых, врачи специализированной медицинской помощи детям, некоторые IT-специалисты, считает Орлов.