«Самое приятное — когда говорят „спасибо“ на жестовом языке»: как глухая таксистка покоряет улицы

За рулем Людмила 15 лет, последние 5 — в такси Источник: Людмила Разумовская











Людмиле Разумовской 53 года. За рулем почти 15 лет, 5 из них работает таксисткой. Ее среди коллег выделяет один нюанс: Людмила — слабослышащий водитель. 63.RU удалось с помощью переводчика жестового языка поговорить с уникальной таксисткой.

«Выучила к экзамену 800 вопросов »

Людмила Разумовская плохо слышит с рождения. Воспринимает лишь часть звуков, но она научилась по-своему понимать собеседников и реагировать на окружающий мир.

— Если у собеседника громкий голос, он говорит ясно, отчетливо, с хорошей артикуляцией, общаюсь свободно. Если человек далеко, разговаривать сложно. Если что-то непонятно, прошу повторить. Я стараюсь читать по губам. Слуховой аппарат есть, но стараюсь его не носить. Мне кажется, может возникнуть привычка полагаться на прибор, и я буду хуже слышать, — рассказывает Людмила.

Особенности, связанные со здоровьем, не помешали ей вести полноценную жизнь. Два раза была замужем. Первый супруг тоже был глухим. Прожили несколько лет, но, так случилось, что муж умер. Людмила снова вышла замуж, ее избранник — опять слабослышащий. Вместе воспитывают детей. У мужа Людмилы два сына от первого брака. Старший создал семью, а младший еще учится. Сын Людмилы тоже был слабослышащим, его уже нет в живых. А у дочери всё в порядке со слухом.

Дочь знает жестовый язык и хорошо читает по губам Источник: Людмила Разумовская











— Она немного знает жестовый язык, хорошо читает по губам. Очень выразительно о чём-то рассказывает. И мы спокойно общаемся. Я понимаю ее. В целом нет проблем в общении, — поясняет Людмила.

15 лет назад она решила научиться водить.

— Много лет назад муж купил дачу. И мы ездили туда на автобусе. Потом урожая стало больше, таскать с собой сумки было неудобно. Мы подумали и решили купить машину. Это оказалось действительно удобно. В автобусе тесно, с сумками неудобно. А на машине домой с комфортом едешь, — говорит Людмила.

Наша героиня занималась в автошколе наравне с другими учениками.

— Я была в группе среди слышащих. Преподаватель знал, что я плохо слышу, поэтому давал больше информации читать. И экзамен я сдала с первой попытки. И теорию, и вождение. Было трудно, но я всё смогла сама. Очень переживала на теории. Всего учили около 800 вопросов, многие из них похожи. И надо было ответить на 20. А там рисунки и вопросы похожие. Я волновалась, чтобы не перепутать. Руки тряслись. Но всё сдала!

«У глухих лучше развито периферийное зрение»

Основное место работы Людмилы — завод «Прогресс». Но, по ее словам, иногда семья нуждается в дополнительных средствах. И тогда на помощь приходят водительские навыки.

— Около 5 лет назад я начала сотрудничать с «Яндекс.Такси». Поработала водителем некоторое время, потом бросила. Но два года назад снова возникла необходимость, и я вернулась, — признается Людмила. — И вот уже без перерыва вожу. Подрабатываю во время отпуска или когда нужно.

Родные Людмилы отнеслись к ее решению стать таксисткой положительно. Муж был не против, так как супруга помогает пополнить семейный бюджет.

Муж был не против, чтобы Людмила работала в такси Источник: Людмила Разумовская

Людмила возит пассажиров не на своем автомобиле. Родная «ласточка» есть, но не подходит для работы в такси из-за возраста. Вот и приходится брать машину в аренду. Договор с агрегатором рассчитан на год. По истечении этого времени Людмила или продлевает разрешение, или расторгает его.

— Я всё время ездила на автомобилях российских марок. Одна из наиболее любимых — Lada Granta. Иностранные машины водить я не пробовала, — признается таксистка.

По словам Людмилы, частичное отсутствие слуха не мешает ей управлять машиной.

— Я нормально ориентируюсь по навигатору. У глухих сильнее развито периферическое зрение, поэтому нам даже легче водить машину, — поясняет Людмила. — Гудок слышу. И по зеркалам отлично вижу.

Да и в приложении «Яндекс Go» также обозначено, что водитель глухой или слабослышащий. После назначения заказа система отключает возможность звонка, поэтому пассажиры до и во время поездки могут общаться с водителем в чате приложения.

«Кто-то молчит, а кто-то не знает, как себя вести»

Машины Людмила берет в аренду Источник: Людмила Разумовская

Пассажиры спокойно реагируют на то, что таксистка почти не слышит. За несколько лет работы в такси Людмила ни разу не сталкивалась с негативом.

— Все, кто садился, доезжал до конца. Не было такого, чтобы кто-то уходил. Кто-то молча едет. Но большинство вежливо, уважительно относятся. Некоторые смущаются. Я говорю, что не слышу. И люди пишут что-то в телефоне, показывают. Я иногда по губам прочитать могу. Но очень-очень приятно, когда говорят «спасибо» на жестовом языке! — рассказывает Людмила. — Даже нетрезвые пассажиры спокойно себя ведут. Не обращаем друг на друга внимания. Довожу их, куда надо. Выходят, благодарят. Бывает, что и чаевые оставляют. Иногда глухие садятся. Порой знакомых встречаю.

Людмила отмечает, что всегда внимательна на дороге, поэтому и времени на общение с пассажирами почти не остается.

— Смотрю на дорогу. Есть навигатор, светофоры, переходы. Я на них обращаю внимание в первую очередь, чтобы не было аварии. От пассажира ничего особенного не требуется. Да, кто-то хочет пообщаться, когда на светофоре стоим или в пробке. Но поясняю, что не слышу. Тогда люди стараются или громче говорить, или четче артикулировать. И может завязаться разговор. Но это редко, — объясняет Людмила. — Иногда включаю музыку. Особенно если кто-то просит об этом. Всё от пассажира зависит. Мне-то на нее всё равно. Но вне вождения я люблю музыку.

Водитель составила портрет идеального, на ее взгляд, пассажира:

— Вежливый, улыбается. Ставит хорошую оценку. Может чаевые оставить, добавить благодарности в конце. Приятно такие отзывы получать.

За несколько лет работы в такси у Людмилы появились два района, которые она считает некомфортными. Первый — улица, где узкие и неудобные проезды между домами. Второй не нравится из-за тупиков: