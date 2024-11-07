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Работа эксперт «Материться в пустой комнате бывает полезно». Эксперты — о том, как не сойти с ума на работе

«Материться в пустой комнате бывает полезно». Эксперты — о том, как не сойти с ума на работе

И что может улучшить обстановку

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6 комментариев

Офисная работа особенно в тягость молодым

Проблемы, связанные с ментальным здоровьем на работе — месте, где мы без преувеличения проводим большую часть нашей жизни, сегодня выходят на первый план во всем мире, но в России он стоит особенно остро. Как это здоровье сохранить — вопрос к специалистам. Наши коллеги из MSK1.RU разбираются в вопросе.

Психиатр для банкира — не роскошь

Как условия, в которых мы работаем, влияет на наше психоэмоциональное состояние? По мнению экспертов ВОЗ, чрезмерная нагрузка, плохие условия труда, как и отсутствие гарантий занятости, могут, вне зависимости от возраста, нести прямую угрозу для психического здоровья тружеников. Проблема эта всеобщая, и Россия — не исключение. Впрочем, в нашей стране, где стресс на работе всегда считался скорее нормой, чем поводом для обращения к врачу, а забота о поддержании психологического баланса работников — баловством и экзотикой, ситуация начала меняться относительно недавно. Пусть и не так быстро, как того требует нервное и стрессовое время, в котором мы все живем.

Интересные результаты показал опрос, который недавно проводили Hh.ru совместно с одной из фармкомпаний (в опросе приняли участие 3943 человека — сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса по всей России). Оказалось, что большинство работников (73% опрошенных россиян) по-прежнему не получают никакой психологической поддержки на работе. Особенно плачевно дела обстоят в маленьких компаниях с числом сотрудников до 100 человек. Те же, кому повезло больше, работают не обязательно в Москве или других крупных городах. Большие и солидные компании (особенно в финансовом секторе) независимо от географии сегодня уже могут поддержать своих сотрудников и делают это, организуя консультации с психологами и психотерапевтами онлайн или офлайн, для них также доступны горячая линия психологической помощи в кризисных ситуациях и возможность посетить врача-психиатра в рамках системы ДМС.

Куда менее продвинутой в плане поддержки своих сотрудников оказалась сфера услуг. На чрезмерные нагрузки и отсутствие программ психологической помощи пожаловались 84% работников гостиничного и ресторанного бизнеса, 81% — в розничной торговли и 82% — в области маркетинга, рекламы и пиар. Также недовольны менеджментом большинство опрошенных сотрудников научных, образовательных учреждений и IT-специалисты.

В итоге только 36% опрошенных россиян оценили свое психическое состояние как хорошее. Ну а наилучшие оценки своему ментальному здоровью поставили… работники добывающих отраслей и переработки ископаемых. Может, и всем остальным стоит чаще проводить свое рабочее время на свежем воздухе?

Работники хотят зону отдыха на работе

Удаленка — наше всё

Как и следовало ожидать, самым популярным ответом на вопрос «что могло бы улучшить ваше психическое состояние?» стало увеличение времени на отдых и отпуск (46% опрошенных). За организацию зон отдыха на работе проголосовали 45%; еще для 40% необходима возможность удаленной работы (в Москве за нее проголосовало почти половина сотрудников). Для 35% актуален гибкий трафик работы, 33% может помочь консультация с психологом. И замыкает топ предложений от сотрудников программы по управлению стрессом (28% опрошенных).

Как рассказала один из авторов данного опроса, эксперт в области управления персоналом Ольга Краева: проводя подобные исследования еще в 2018 году, мы, конечно, представить не могли, в каком мире будем жить сейчас. В 2018 году что было важно? Профессиональное развитие, карьерный рост, дополнительное образование. И только где-то на 8–9-м местах стоял баланс рабочей и личной жизни. В 2023 году всё изменилось абсолютно! Гибрид вышел на первое место. На второе место — баланс рабочей и личной жизни. И только где-то на шестом, седьмом, восьмом месте — профессиональное развитие, дополнительное образование и карьерный рост.

! Сегодня уже 50% опрошенных сотрудников говорят о том, что для них прежде всего важна удаленка.

Гибкий график и возможность удаленной работы, по словам Ольги Краевой, в первую очередь жизненно важны для зумеров — людей, рожденных уже в XXI веке. Для них это не просто бонус — а реальность и та степень свободы, с которой они живут.

— Мне кажется, что свобода — главное слово для зумеров, — считает эксперт. Именно для них важна в первую очередь не только свобода выбора места работы, но и возможность самим определять, какие задачи и в каком порядке они будут решать в течение дня. Кстати, именно зумеры — это те люди, которые сегодня по разным поводам спокойно обращаются к психологам. Они готовы без проблем говорить и коммуницировать со специалистами, которые могут им помочь сохранить этот самый психологический ресурс.

Своим качеством жизни, конечно, весьма дорожат и миллениалы (рожденные между 1980 и 1995/1996 годами). Профессиональный рост и карьера для них — важные составляющие этого качества, но все-таки не важнее самой жизни. Миллениалы, по наблюдениям HR-специалистов, также с интересом относятся к программам ментального развития, тренингам по софт-скиллам и по стресс-менеджменту.

И, конечно, самая уязвимая категория — это безотказные бумеры, или всё еще работающее старшее поколение 50+, для которых главное — это стабильность и достойное место в компании. С годами для этого поколения скорее нормой стало отсутствие границ между работой и личной жизнью. Их привычно грузит начальство, да и дефицит кадров, как известно, ведет к тому, что компании перераспределяют функционал ушедшего между действующими сотрудниками. Поэтому эти люди, говорят эксперты, — первые кандидаты на роль жертв психологического выгорания.

Люди с проблемами — не проблема?

По мнению экспертов, скорость изменений в окружающем мире сегодня настолько велика, что может не совпадать со скоростью изменений самого человека, его реакций на перемены. Поэтому повышенная адаптивность и гибкость психики — очень ценные качества, которых в какой-то момент может и не хватить. Пока нет однозначного ответа, может ли стрессовая работа быть триггером, способным запустить какие-то психические заболевания. Однако на непростой вопрос об отношениях с сотрудниками, имеющими различные ментальные расстройства, примерно 65% участников опроса рассказали, что сталкивались с неадекватным поведением коллег на работе. При этом каждый третий отметил, что никаких негативных последствий это не имело. Более того, большинство опрошенных (71%) готовы поддерживать своих товарищей, если знают об их ментальном расстройстве, — этому особенно способствует не только личный опыт общения (33%), но и знание о препаратах, которые могут успешно купировать симптомы (25%).

— Человек с психическими заболеваниями — ровно такой же, как и человек с урологическими заболеваниями, с эндокринологическими заболеваниями, с лор-заболеваниями и так далее, — считает доктор медицинских наук, профессор зав. кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Шмилович. — Можем ли мы общаться с человеком, у которого сахарный диабет? Конечно, можем. Вопрос лишь в том, какова тяжесть его состояния. Если, допустим, человек с сахарным диабетом находится в предкоме, с ним лучше сейчас не сотрудничать, а дать ему полечиться. То же самое, если психическое заболевание декомпенсировано и мы видим, что человек нуждается в помощи — это одно. Когда же он выходит в ремиссию — она может быть очень полноценной. У меня огромное количество таких больных, которые находятся в крайне тяжелом состоянии во время рецидивов, а после выхода из психоза возвращаются в свою индивидуальную норму, выходят снова на свою работу, на ту же должность, являются абсолютно работоспособными, договороспособными и так далее.

— У всех людей есть два базовых страха: это страх смерти и страх сойти с ума, страх сумасшествия, — уверен эксперт. — И когда мы чего-то боимся, нам естественно хочется дистанцироваться, хочется источник этого страха держать от себя подальше. Поэтому если мы сами боимся сойти с ума, то, увидев какие-то проявления болезни в своем окружении, начинаем выстраивать эти самые жесткие границы и говорим: а давайте этого человека мы куда-нибудь уволим… Не исключаю, что тогда этому стигматизированному человеку, который считает себя здоровым, самому нужна психолого-психиатрическая помощь.

Куда работодателю податься?

Что и говорить, рынок труда переживает сегодня нелегкие времена. Растущее количество трудных задач, уменьшение количества высокопрофессиональных сотрудников с одной стороны, и естественный рост числа тружеников из поколения, которому жизненно важен этот самый work-life balance, причем, скорее всего, с акцентом на balance, а не на work. Готовы ли работодатели принять этот вызов?

— К 2030 году, по разным исследованиям, среди работников больше 60–70% будут составлять именно зумеры, — говорит Ольга Краева, поэтому, я думаю, что компаниям ничего не остается, чтобы действительно работать с Well-being программами (направленными на повышение уровня благополучия членов команды и вовлеченности в рабочие процессы. — Прим. ред.). Судя по нашим исследованиям, уже порядка 30% компаний покупают ДМС с расширенным обслуживанием, куда включают как раз такую психологическую помощь сотрудникам. Компании начинают проводить для сотрудников тренинги по стресс-менеджменту, по личной эффективности. Думают, как сделать максимально комфортными рабочие места, открывают кофе-поинты, отдельные помещения для релакса. То есть стараются максимально учитывать потребности людей. А еще активно поддерживают занятия спортом, который, как известно, отлично снижает стресс и поддерживает ментальное здоровье. Занятия йогой, даже для тех, кто работает онлайн — тоже уже стало трендом. Данность по факту становятся уже удаленка или гибридный график. Потому что после ковида многие поменяли и свое отношения к жизни, и к работе, кто-то даже поменял свое место жительства: и для таких людей по три часа добираться до работы — уже не вариант.

— Человек, особенно только пришедший в коллектив, так или иначе чувствует себя одиноким, — дополняет Андрей Шмилович. — Порой ему кажется, что окружающие хихикают над ним или шепчутся, плетут какие-то интриги, могут появляться разные варианты переживаний, которые в народе называются газлайтингом (форма психологического насилия и манипуляций с целью выставить жертву ненормальной, попытаться довести до нервного срыва и сумасшествия. — Прим. ред.). Самый эффективный способ этому противостоять — максимально быстро стать открытым для коллектива, говорить откровенно, участвовать в корпоративных мероприятиях, проявлять инициативу. Конечно, все люди разные и не каждый сумеет так открыться. Но, поверьте, в той или иной степени это значительно снижает напряжение и помогает адаптироваться. Иногда можно, закрывшись в комнате, и выговориться наедине с использованием всех доступных вам слов и выражений. И, конечно, всегда остается актуальной формула трех восьмерок — это знаменитая формула ментального здоровья, которая была прописана еще в прошлом веке: восемь часов мы работаем, восемь часов на досуг, восемь часов у нас сон. Плюс не забываем про нормальное питание, физические нагрузки — и если вам удастся войти в этот режим, то считайте, что процентов на 70 ваше психическое здоровье уже обеспечено.

А ваша работа влияет на ваше психоэмоциональное состояние?

Да, конечно, постоянный стресс от нее
Нет, люблю свою работу
Бывают разные неприятные моменты, но стараюсь не зацикливаться
Хорошего на работе больше, чем плохого
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Комментарии
6
Гость
2 часа
Что-то «эксперты» не следят за новыми веяниями в правящих кругах... Самый главный заявил, что с матом надо бороться, а тут советуют матом кричать... Противоречит новой национальной доктрине. Надо исправить.
Гость
2 часа
Какой смысл материться в пустой комнате? А вот в комнате с людьми не только полезно, но иногда просто необходимо. Иначе не поймут.
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