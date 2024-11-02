«Случайных людей на борту нет»: красотка бросила карьеру юриста ради неба — история стюардессы бизнес-джета

Юлия три года проработала в пассажирской авиакомпании, а затем ушла в деловую авиацию Источник: Юлия Ульянова











Юлия Ульянова 10 лет в небе. Она мечтала быть судьей, но в один момент бросила работу в офисе, переехала в Москву, отучилась на бортпроводника и устроилась в S7. Уже семь лет Юлия летает на бизнес-джете. NGS.RU узнал у нее, чем отличается работа в пассажирской авиакомпании от службы в деловой авиации, с какими ограничениями сталкиваются сотрудники.

Из юриста в бизнес-авиацию

Юлии 35 лет. Она родилась в Новосибирске, там же отучилась на юриста и мечтала стать судьей. Несколько лет отдала госслужбе, затем, по приглашению, устроилась менеджером в строительную компанию, где проработала до переезда. В 2014 году Юлия решила резко всё изменить: переехала в Москву, подала резюме в S7 и там же отучилась на бортпроводника. Обучение и все комиссии прошла за пару месяцев, летала как стажер, а уже потом как бортпроводник.

— Мысль пойти в авиацию родилась спонтанно. Я понимала, что не хочу рутины и пять дней в неделю ездить в офис. Хотелось расширить границы, посмотреть мир, сыграло и любопытство, — рассказывает Юлия.

Родным она о планах не говорила, вспоминает, что родители узнали обо всём уже в тот момент, когда собеседование в S7 прошло успешно. Мама почти не удивилась, она подозревала, что Юлия резко поменяет жизнь, в том числе род деятельности.

— После собеседования папа рассказал мне, что в молодости хотел быть пилотом, но почему-то не стал им. Отчасти я исполнила его мечту летать, — считает Юлия.

На одном бизнес-джете стюардесса летает уже семь лет Источник: Юлия Ульянова











Проработав три года в S7, стюардесса ушла из авиакомпании. Уже семь лет она летает на бизнес-джете. Деловая авиация, объясняет Юлия — это частные самолеты, случайных людей на борту не бывает. По словам бортпроводницы, нет и определенного графика, как в пассажирской авиации, экипаж отправляется в рейс тогда, когда хочет владелец самолета, и туда, куда ему необходимо. Узнать о полете экипаж может порой за один день, но при этом времени на подготовку всегда хватает. На борту обычно сам владелец и его гости, их знает команда, да и команду тоже знают все.

В бизнес-авиацию Юлия также попала после обучения, но сначала пришлось пройти кастинг. Несколько месяцев стюарды не только изучают поведение в нештатных ситуациях и устройство самолета, но и обучаются этикету, психологии, сервировке и мастерству сомелье. Например, на борту важно красиво подать еду: несмотря на то, что она и так изысканная, блюдо важно правильно преподнести.

Как только учеба закончилась, вспоминает Юлия, она подала резюме в несколько компаний, прошла собеседования и выбрала одну из них.

— На одном и том же самолете летаю уже семь лет. Работа спокойнее, чем на регулярных рейсах, нет большого потока людей, всегда одни и те же пассажиры, — рассказывает Юлия. — Так комфортнее, потому что знаешь, с кем летишь, и понимаешь, какой нужен подход.

Благодаря работе стюардесса посетила десятки стран, но она путешествует и во время отпуска Источник: Юлия Ульянова











В числе плюсов и количество часов в небе: в деловой авиации их меньше, а разворотных рейсов почти не бывает.

Разглашать зарплату и то, с кем летаешь, — запрещено. Юлия отмечает, что в бизнес-авиации зарплата чуть выше, чем на регулярных рейсах.

В S7, вспоминает бортпроводница, в среднем в месяц было не более 80 часов полетов, из этого строился и график. Как правило, стюарды работают шесть дней в неделю, перелеты могут быть как дневные, так и ночные. Обязательно после ночного перелета — свободный день, чтобы сотрудники могли отоспаться.

— Изначально при поступлении на летную профессию нас предупреждали, что если есть слабые места в организме, болезни обострятся. У нас тотальная медицинская проверка, поэтому явные проблемы со здоровьем исключены, — отмечает Юлия.

Режим в любом случае сбивается, рассказывает стюардесса, а после работы всегда необходим отдых. У каждого он свой: одни ходят на массаж или в спа, другие отсыпаются, Юлия предпочитает путешествия.

— Даже работая в авиакомпании с ограниченным числом выходных, я умудрялась брать билет и на пару дней улетать в другие города и страны. Для меня это лучшее восстановление, — смеется Юлия.

В пассажирской авиакомпании требования, по словам стюардессы, строгие. Бортпроводники всегда должны выглядеть идеально. Там следили даже за размером сережек и количеством колец на руках, а за нарушения могли оштрафовать. В деловой авиации всё проще: сотрудник должен выглядеть опрятно, и не важно, какой у него цвет ногтей и есть ли татуировки на видимых частях тела.

— В бизнес-авиации ты делаешь упор на то, что, на твой взгляд, позволительно или нет, ограничений по цвету лака и волос — нет. Несмотря на это, у нас всегда нейтральный маникюр, невызывающий макияж, уложенные волосы. Ты должен выглядеть идеально, — рассказывает бортпроводница.

Юлия отмечает, что всегда выглядеть хорошо для нее не трудно, подобное уже вошло в привычку и оказалось полезным в жизни.

10 лет полетов и 43 страны

За 10 лет полетов никаких из ряда вон ситуаций не было, Юлия считает, что ей повезло. Пассажиры на регулярных рейсах бывали разные, поэтому бортпроводникам приходится быть более внимательными. Например, в S7 команда оценивает состояние пассажира, как физическое, так и психологическое, при входе в самолет. В деловой авиации иначе — пассажиров экипаж всегда знает и понимает, что никаких непредвиденных ситуаций не произойдет.

По словам бортпроводницы, частные самолеты в основном летают по России, Турции, ОАЭ и ближнему зарубежью, например, в Казахстан, Узбекистан и Беларусь. Стюардесса посетила десятки стран, а если считать и дни отпуска, — 43. Больше всего Юлии запомнились Африка, в особенности Алжир, и Мьянма, там, по ее словам, не так много туристов, и люди живут иначе, чем в России: другие менталитет, климат и образ жизни.

— Во время отпуска я тоже летаю, но как пассажир, — объясняет Юлия. — Всегда интересно посмотреть что-то новое, увидеть то, куда по работе не долетел.

После перелета в бизнес-джете экипаж обычно гуляет по городу, время позволяет. В S7, например, с этим были большие трудности, в тот момент, когда Юлия работала в авиакомпании, командировок было мало, в основном экипаж летал в разворотные рейсы — прилетели и улетели обратно.

Юлия не жалеет, что ушла из офиса и стала стюардессой, за 10 лет мыслей о том, чтобы уйти из авиации, у нее не было Источник: Юлия Ульянова











Экипаж постоянно проходит обучение, как в пассажирских авиакомпаниях, так и в деловой авиации. В последней к этому относятся строже — бортпроводники должны развиваться всегда и разбираться в разных сферах жизни.

— Частный борт — это мой второй дом. В команде два пилота, инженер и я, если пассажиров больше пяти-шести, то летаем вместе с помощницей. Мы как одна большая семья, за столько лет привыкли друг к другу, — смеется стюардесса.

За годы работы авиация Юлии не наскучила, она признается, что даже в мыслях не было уйти из профессии. Многие коллеги, по ее словам, когда перестают летать, скучают по самолетам, тоскуют по небу и порой возвращаются.

— У нас говорят: «если ты попал в авиацию, то ты никогда не сможешь с ней распрощаться», — говорит стюардесса.