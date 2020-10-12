Вылетел с перекрёстка: в Ярославской области в пруду нашли автомобиль с двумя трупами внутри

В Ярославской области два человека утонули в пожарном пруду
В деревне Волга Некоузского района Ярославской области нашли два трупа. Тела молодого парня и женщины находились пожарном пруду, в салоне утопленного автомобиля.
— По предварительной информации, автомобиль съехал с дороги. В этом месте Т-образный перекрёсток. В результате ДТП погибли 19-летний мужчина и 50-летняя женщина, — уточнили в УМВД Ярославской области.
По предварительной информации, в их смерти нет ничего криминального.
— Следов насильственной смерти на телах нет, — добавили в Следственном комитете региона.
По факту случившегося проводится проверка.