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Вылетел с перекрёстка: в Ярославской области в пруду нашли автомобиль с двумя трупами внутри

Первые подробности ЧП

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Автомобиль вылетел с перекрёстка и съехал в пруд

Автомобиль вылетел с перекрёстка и съехал в пруд

В Ярославской области два человека утонули в пожарном пруду

В деревне Волга Некоузского района Ярославской области нашли два трупа. Тела молодого парня и женщины находились пожарном пруду, в салоне утопленного автомобиля.

— По предварительной информации, автомобиль съехал с дороги. В этом месте Т-образный перекрёсток. В результате ДТП погибли 19-летний мужчина и 50-летняя женщина, — уточнили в УМВД Ярославской области.

По предварительной информации, в их смерти нет ничего криминального.

— Следов насильственной смерти на телах нет, — добавили в Следственном комитете региона.

По факту случившегося проводится проверка.

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ДТПНекоуз
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