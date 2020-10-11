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«Ехала по обочине»: в Ярославской области молодой водитель насмерть сбил велосипедистку

«Форд Фокус» наехал на женщину на трассе

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Молодой водитель сбил велосипедистку на трассе&nbsp;

Молодой водитель сбил велосипедистку на трассе 

В Ярославской области насмерть сбили 36-летнюю девушку на велосипеде

В Ярославской области водитель сбил на трассе женщину, ехавшую на велосипеде. 36-летняя велосипедистка двигалась практически по обочине, когда сзади на неё наехала леговушка. Женщина погибла на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.

— 24-летний мужчина на «Форд Фокус» совершил наезд на женщину, двигавшуюся по правому краю проезжей части в попутном направлении. ДТП произошло на 178-м километре трассы Углич — Некоуз — Брейтово в Некоузском районе, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

По предварительным данным, молодой водитель был трезв, он мог не заметить велосипедистку. В полиции начали расследование обстоятельств аварии.

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