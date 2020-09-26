Нужны деньги на похороны: семья погибшей в ДТП 9-летней девочки объявила сбор средств

Семья погибшей в ДТП 9-летней девочки объявила сбор средств.



— Вчера в ДТП на трассе Углич — Ярославль, рядом с деревней Бовыкино, погибла девочка Дашенька. 17 октября ей было бы 10 лет. Ее мама также пострадала и находится в тяжелейшем состоянии в реанимации на аппарате ИВЛ. Во вторник пройдут похороны нашей девочки. Отцу и брату очень необходима помощь. Кто может помочь, просим откликнуться, — выложила пост на своей страничке сестра малышки Алина Исаева.