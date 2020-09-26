Нужны деньги на похороны: семья погибшей в ДТП 9-летней девочки объявила сбор средств

Семья погибшей в ДТП под Ярославлем 9-летней девочки объявила сбор средств
Семья погибшей в ДТП 9-летней девочки объявила сбор средств.
— Вчера в ДТП на трассе Углич — Ярославль, рядом с деревней Бовыкино, погибла девочка Дашенька. 17 октября ей было бы 10 лет. Ее мама также пострадала и находится в тяжелейшем состоянии в реанимации на аппарате ИВЛ. Во вторник пройдут похороны нашей девочки. Отцу и брату очень необходима помощь. Кто может помочь, просим откликнуться, — выложила пост на своей страничке сестра малышки Алина Исаева.
Видео: Денис Петров
Напомним, по словам родных девочки, малышка погибла от удушения ремнем безопасности. Во второй машине тоже ехала семья с ребенком. 11-летний мальчик получил перелом ключицы. Его мама и отец тоже пострадали. Сестра погибшей девочки подозревает, что причиной столкновения двух машин могла стать третья. Сейчас в обстоятельствах этой аварии разбирается полиция.