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Нужны деньги на похороны: семья погибшей в ДТП 9-летней девочки объявила сбор средств

Смертельная авария произошла на трассе Ярославль — Углич

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17 октября малышке должно было исполниться 10 лет. Но вместо праздника в семье теперь траур

17 октября малышке должно было исполниться 10 лет. Но вместо праздника в семье теперь траур

Семья погибшей в ДТП под Ярославлем 9-летней девочки объявила сбор средств

Семья погибшей в ДТП 9-летней девочки объявила сбор средств.

— Вчера в ДТП на трассе Углич — Ярославль, рядом с деревней Бовыкино, погибла девочка Дашенька. 17 октября ей было бы 10 лет. Ее мама также пострадала и находится в тяжелейшем состоянии в реанимации на аппарате ИВЛ. Во вторник пройдут похороны нашей девочки. Отцу и брату очень необходима помощь. Кто может помочь, просим откликнуться, — выложила пост на своей страничке сестра малышки Алина Исаева.

Видео: Денис Петров

Напомним, по словам родных девочки, малышка погибла от удушения ремнем безопасности. Во второй машине тоже ехала семья с ребенком. 11-летний мальчик получил перелом ключицы. Его мама и отец тоже пострадали. Сестра погибшей девочки подозревает, что причиной столкновения двух машин могла стать третья. Сейчас в обстоятельствах этой аварии разбирается полиция.

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ДТПпогибла девочка
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