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В Ярославской области в ДТП погибла 10-летняя девочка. Видео

Еще четыре человека получили травмы

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Смертельное ДТП произошло на трассе Ярославль — Углич

Смертельное ДТП произошло на трассе Ярославль — Углич

В Ярославской области в ДТП погибла 10-летняя девочка

В Ярославской области в ДТП погибла 10-летняя девочка. Авария произошла на дороге между Ярославлем и Угличем.

— По предварительной информации, столкнулись автомобили «Рено» и «Хонда». Погибшая девочка была пассажиркой «Рено», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Кроме того, в ДТП пострадали еще четыре человека.

Сейчас по поводу произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

Дмитрий Вепрук, "Дороги Ярославля" / facebook.com

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