В Ярославской области в ДТП погибла 10-летняя девочка. Видео

В Ярославской области в ДТП погибла 10-летняя девочка
В Ярославской области в ДТП погибла 10-летняя девочка. Авария произошла на дороге между Ярославлем и Угличем.
— По предварительной информации, столкнулись автомобили «Рено» и «Хонда». Погибшая девочка была пассажиркой «Рено», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Кроме того, в ДТП пострадали еще четыре человека.
Сейчас по поводу произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
Дмитрий Вепрук, "Дороги Ярославля" / facebook.com