В Ярославской области в ДТП погибла 10-летняя девочка. Видео

В Ярославской области в ДТП погибла 10-летняя девочка. Авария произошла на дороге между Ярославлем и Угличем.



— По предварительной информации, столкнулись автомобили «Рено» и «Хонда». Погибшая девочка была пассажиркой «Рено», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.



Кроме того, в ДТП пострадали еще четыре человека.



Сейчас по поводу произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

