«Полностью обездвижен»: молодой ветеринар попал в реанимацию после ДТП в центре Ярославля

Первую помощь пострадавшему 28-летнему мотоциклисту оказала ярославна Алёна Бережная. Она выскочила из автомобиля, увидев, как Юрий рухнул на дорогу и его пытался поднять водитель автомобиля, с которым произошло столкновение. Женщина выбежала из машины и зажала парню артерию на шее, благодаря чему мотоциклист дожил до приезда скорой помощи.

Спустя сутки появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, что гонщик вылетел на перекресток под желтый сигнал светофора. Пользователи начали обсуждать, зачем мотоциклист ехал на такой скорости.

Позже ярославские мотоциклисты встретились с Алёной Бережной, которая спасла жизнь байкера. Они подарили девушке цветы и отблагодарили. Потом Алёне позвонил и сам мотоциклист.