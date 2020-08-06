«Полностью обездвижен»: молодой ветеринар попал в реанимацию после ДТП в центре Ярославля

Состояние мотоциклиста, который 6 июля попал в жуткое ДТП на перекрестке улиц Городской Вал и Свободы, ухудшилось. Молодого человека перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
Видео: АВТОПОРТАЛ76.РУ / vk.com
— Наш коллега, ветеринарный врач-невролог Юрий Александрович Мазлов 6 июля попал в серьезное ДТП и был госпитализирован в одну из больниц Ярославля. В ходе лечения произошли осложнения. Потеряна чувствительность рук и ног, парень полностью обездвижен. Наш друг сейчас в реанимации, состояние стабильно тяжелое, самостоятельного дыхания нет, подключён к аппарату ИВЛ. Ему предстоит пройти очень долгий, серьёзный и непростой путь к восстановлению, — рассказала коллега пострадавшего Надежда Каныгина.
Коллеги Юрия открыли сбор средств на лечение и реабилитацию Юрия.
Напомним, страшная авария произошла 6 июля на пересечении улиц Городской Вал и Свободы. Мотоциклист врезался в «Фиат», от удара водитель мотоцикла перелетел через легковушку и упал на асфальт. Авария случилась около 10:20.
Первую помощь пострадавшему 28-летнему мотоциклисту оказала ярославна Алёна Бережная. Она выскочила из автомобиля, увидев, как Юрий рухнул на дорогу и его пытался поднять водитель автомобиля, с которым произошло столкновение. Женщина выбежала из машины и зажала парню артерию на шее, благодаря чему мотоциклист дожил до приезда скорой помощи.
Спустя сутки появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, что гонщик вылетел на перекресток под желтый сигнал светофора. Пользователи начали обсуждать, зачем мотоциклист ехал на такой скорости.
Позже ярославские мотоциклисты встретились с Алёной Бережной, которая спасла жизнь байкера. Они подарили девушке цветы и отблагодарили. Потом Алёне позвонил и сам мотоциклист.