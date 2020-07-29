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В смертельном ДТП на Костромском шоссе пострадал ребёнок: информация о его состоянии

Ярославские врачи борются за жизнь 6-летнего мальчика

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Мама ребенка умерла, сам малыш в тяжелом состоянии

Мама ребенка умерла, сам малыш в тяжелом состоянии

Ярославские врачи борются за жизнь 6-летнего ребёнка, который пострадал в серьезном ДТП на Костромском шоссе 28 июля. Мальчик ехал с мамой. Женщина выехала с второстепенной дороги на трассу, и в этот момент в их машину въехала несущаяся по главной магистрали другая иномарка. Мать мальчика погибла на месте. А ребёнка увезли на скорой в больницу.

Видео: Наталья Абадонова, «Жесть Ярославль» / Vk.com

Вчера даже появилась информация, что малыш скончался. Но к счастью, это не так.

— Ребёнок жив, но находится в тяжелом состоянии, — сообщили медики.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором запечатлен сам момент столкновения. В этом ДТП пострадали и те, кто находился во второй машине. В частности, с травмами были госпитализированы две пассажирки.

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ДТПКостромское шоссе
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