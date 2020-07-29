В смертельном ДТП на Костромском шоссе пострадал ребёнок: информация о его состоянии

Ярославские врачи борются за жизнь 6-летнего ребёнка, который пострадал в серьезном ДТП на Костромском шоссе 28 июля. Мальчик ехал с мамой. Женщина выехала с второстепенной дороги на трассу, и в этот момент в их машину въехала несущаяся по главной магистрали другая иномарка. Мать мальчика погибла на месте. А ребёнка увезли на скорой в больницу.

