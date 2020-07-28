Смертельное ДТП на трассе под Ярославлем: стали известны первые подробности. Видео

Сегодня утром под Ярославлем на 13-м километре костромской трассы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей — «Рено» и «Шевроле». Сейчас специалисты Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего и выявляют виновника аварии.



— Звонок в дежурную часть с сообщением о случившемся поступил в 08:30, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Водитель «Шевроле» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Есть пострадавшие.

