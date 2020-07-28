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Смертельное ДТП под Ярославлем: стало известно о состоянии пострадавших

Медики рассказали подробности случившегося

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ДТП произошло на 13-м километре трассы Ярославль — Кострома

ДТП произошло на 13-м километре трассы Ярославль — Кострома

На 13-м километре трассы Ярославль — Кострома, где столкнулись «Рено» и «Шевроле», работали сразу четыре бригады скорой помощи. Всем пострадавшим они оказали помощь на месте, кого-то пришлось везти в больницу.

— В результате ДТП погиб один человек, пятеро получили травмы разной степени тяжести, — сообщили в Департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Среди них один ребёнок. Двоим госпитализация не потребовалась, остальных мы отвезли в больницы на лечение. Состояние пострадавших оценивается как тяжёлое и средней тяжести.

Видео: Первый ярославский автопортал

Напомним, водитель «Шевроле» скончался до приезда медиков. Сейчас специалисты Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего и выявляют виновника аварии.

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ДТПпроисшествия
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