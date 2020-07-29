Уже пытался взорвать дом: житель многоэтажки поджёг свою квартиру. Видео

Поздно вечером в одной из квартир дома 77 на проспекте Фрунзе начался пожар. Пламя вырывалось из окна.
- Сообщение поступило в 22:37, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. – На месте работали 25 человек личного состава и 8 машин.
Пожарным удалось справиться с огнём почти в полночь. Как сообщают в МЧС, никто не пострадал, полностью выгорела квартира.
Видео: Ярославль LIVE / Vk.com
Как рассказали жители дома, огонь загорелся в квартире мужчины, который в феврале прошлого года чуть не взорвал весь дом.
- 13 февраля 2019 года он кричал на балконе «Прощай, мой дом!» или «Прощайте, жители!», и ночью тоже включил газ и ушёл, - написала в группе «Ярославль LIVE» во «Вконтакте» жительница соседней квартиры Лана Фролова. – Парни увидели, что он валяется на улице, подошли к нему. Он им кинул ключи, парни побежали бегом к дому, кричали, чтобы все выходили. Ему тогда поставили заглушку на газ, и вот опять. Мы с родными живем в этом доме и тоже на четвёртом этаже рядом с этим мужчиной! Ни одному человеку не пожелаешь такого!
Жители дома говорят, что самого владельца квартиры в момент пожара дома не было.
- На происшествие оперативно прибыл наряд ППС, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Владелец квартиры находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в отдел полиции. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
Причины пожара сейчас устанавливают специалисты.