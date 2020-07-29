Уже пытался взорвать дом: житель многоэтажки поджёг свою квартиру. Видео

- 13 февраля 2019 года он кричал на балконе «Прощай, мой дом!» или «Прощайте, жители!», и ночью тоже включил газ и ушёл, - написала в группе «Ярославль LIVE» во «Вконтакте» жительница соседней квартиры Лана Фролова. – Парни увидели, что он валяется на улице, подошли к нему. Он им кинул ключи, парни побежали бегом к дому, кричали, чтобы все выходили. Ему тогда поставили заглушку на газ, и вот опять. Мы с родными живем в этом доме и тоже на четвёртом этаже рядом с этим мужчиной! Ни одному человеку не пожелаешь такого!

Жители дома говорят, что самого владельца квартиры в момент пожара дома не было.