12 июля воскресенье
СЕЙЧАС +17°С
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняПогибла девушка-байкер

Все новости

Все новости
ПроисшествияПогибла девушка-байкер

Пляски на костях: страницу погибшей девушки-байкера завалили оскорбительными комментариями

Ксения Никитина из Ярославля разбилась, влетев на мотоцикле в трактор

4 988
10 Обсудить

Поделиться

Ксения погибла по дороге в Ярославль

Ксения погибла по дороге в Ярославль

Вчера, 11 июля, на трассе Москва — Ярославль погибла 33-летняя девушка-байкер Ксения Никитина. Казалось бы, случилась страшная трагедия. Но в соцсетях все вывернулось другой стороной. Жесткие, циничные комментарии появились в мотогруппах. А потом комментаторы переключились на страницу девушки. Злобные комментарии обрушились на последний пост Ксении, где она звала всех единомышленников встретиться в Ярославле.

— Как там, в Ярославле, асфальт тёплый? — это один из самых «мягких» комментариев. Остальные — откровенно циничные, с насмешкой и без капли сочувствия к чужому горю.

Есть, конечно, и те, кто пытается защитить память погибшей девушки.

— Вы устраиваете пляски на костях! — пишут тем, кто оставляет злобные сообщения.

В соцсетях завязался и спор о скорости на дорогах:

Ксения Никитина трагически погибла 11 июля по дороге в одной Ярославль. Девушка на мотоцикле врезалась в трактор. Вся история — в нашем материале.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПКсения Никитина
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!