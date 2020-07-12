Пляски на костях: страницу погибшей девушки-байкера завалили оскорбительными комментариями

Вчера, 11 июля, на трассе Москва — Ярославль погибла 33-летняя девушка-байкер Ксения Никитина. Казалось бы, случилась страшная трагедия. Но в соцсетях все вывернулось другой стороной. Жесткие, циничные комментарии появились в мотогруппах. А потом комментаторы переключились на страницу девушки. Злобные комментарии обрушились на последний пост Ксении, где она звала всех единомышленников встретиться в Ярославле.

— Как там, в Ярославле, асфальт тёплый? — это один из самых «мягких» комментариев. Остальные — откровенно циничные, с насмешкой и без капли сочувствия к чужому горю.