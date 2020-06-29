«Мальчика-инвалида выбросили из окна, чтобы спасти»: пожар уничтожил дом, где жили семьи с детьми

В ночь на субботу, 27 июня, в Переславле-Залесском Ярославской области на улице Красноэховской сгорел 8-квартирный жилой дом. В нём жили 15 взрослых и 8 детей. По предварительным данным, пожар начался около двух часов ночи на первом этаже второго из двух подъездов. За считаные минуты деревянный дом вспыхнул как спичка. Многие успели выбежать. Но некоторым жильцам потребовалась помощь.

— Сам вытаскивал погорельцев, — рассказал местный житель Дмитрий Данилов. — Я живу через два дома, услышал треск, почувствовал запах дыма. Мы с братьями выбежали из дома и побежали к месту пожара. Там половина людей была уже на улице. Мы забежали во второй подъезд, на втором этаже мужчина собирал вещи, мы его начали подгонять, потому что огонь был совсем близко. На первом этаже в квартире была лежачая женщина, я взял её на руки и вынес на улицу. Брат сказал, что на втором этаже люди в огне. Там мальчишка-инвалид, неходячий. Его просто скинули вниз, чтобы спасти. Мы внизу на одеяло его ловили. С ним две женщины были в квартире. Их пожарные вывели.