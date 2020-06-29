«Мальчика-инвалида выбросили из окна, чтобы спасти»: пожар уничтожил дом, где жили семьи с детьми

В ночь на субботу, 27 июня, в Переславле-Залесском Ярославской области на улице Красноэховской сгорел 8-квартирный жилой дом. В нём жили 15 взрослых и 8 детей. По предварительным данным, пожар начался около двух часов ночи на первом этаже второго из двух подъездов. За считаные минуты деревянный дом вспыхнул как спичка. Многие успели выбежать. Но некоторым жильцам потребовалась помощь.
— Сам вытаскивал погорельцев, — рассказал местный житель Дмитрий Данилов. — Я живу через два дома, услышал треск, почувствовал запах дыма. Мы с братьями выбежали из дома и побежали к месту пожара. Там половина людей была уже на улице. Мы забежали во второй подъезд, на втором этаже мужчина собирал вещи, мы его начали подгонять, потому что огонь был совсем близко. На первом этаже в квартире была лежачая женщина, я взял её на руки и вынес на улицу. Брат сказал, что на втором этаже люди в огне. Там мальчишка-инвалид, неходячий. Его просто скинули вниз, чтобы спасти. Мы внизу на одеяло его ловили. С ним две женщины были в квартире. Их пожарные вывели.
Жильцы дома говорят, что 17-летний парень при падении сломал два ребра, проколол легкое. Сейчас он лежит в больнице. Остальные жители не пострадали. Но лишились всего.
— Люди остались без средств к существованию. Сгорело всё, даже документы и животные, — рассказала одна из жительниц дома.
Многие считают, что это был поджог. Подозревают сына одной из жительниц.
— Он не один раз угрожал своей матери сжечь дом. Бил ей окна, дверь лопатой ломал. Видели, как он убегал из подъезда, и после этого дом загорелся, — рассказала одна из пострадавших.
Впрочем, в МЧС выводы о причинах пожара пока ещё не сделали. Идёт проверка.
А люди по соцсетям собирают помощь. Частично погорельцам помогла администрация Переславля-Залесского.
— На место пожара выезжал глава Валерий Астраханцев. Уже в 8 часов утра прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сначала семьи были размещены на станции юных натуралистов, им выдали продуктовые наборы, одеяла, подушки, затем люди разъехались по родственникам. Сейчас управление соцзащиты помогает пострадавшим от пожара с восстановлением документов, сбором документов для выплаты социальной помощи, для выделения временного маневренного жилья. Также в центре социальной помощи «Надежда» предоставляют людям продукты и необходимые вещи, — прокомментировали в пресс-службе администрации Переславля-Залесского.
Напомним, на прошлой неделе в пожаре в Ярославле погибла 42-летняя женщина.