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Происшествия

«Хоть ребёнка спасли»: в Ярославле трагически погибла 42-летняя женщина

Следователи выясняют, что случилось в сгоревшей квартире на улице Зои Космодемьянской

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Пожар в доме на улице Зои Космодемьянской произошел утром 24 июня

Пожар в доме на улице Зои Космодемьянской произошел утром 24 июня

В Ярославле в огне трагически погибла 42-летняя женщина. Пожар произошёл в 7 часов утра 24 июня в доме № 10 на улице Зои Космодемьянской. Соседи теряются в догадках, что могло произойти.

— Женщина приличная, жила в квартире с ребёнком. Хорошо, что хоть его спасли, — рассказали соседи.

На фото с места происшествия от МЧС видно, что в сгоревшей квартире стоит какая-то кушетка. Но жильцы дома говорят, что никаких косметических или медицинских услуг на дому погибшая не оказывала. Скорее всего, это массажное кресло, которое женщина использовала для себя.

Пожар в доме случился утром 24 июня

Пожар в доме случился утром 24 июня

— По факту произошедшего следственным отделом по Кировскому району Ярославля СК России по Ярославской области организована доследственная проверка, — сообщили в Следственном комитете.

Причина возгорания станет известна в течение трёх недель

Причина возгорания станет известна в течение трёх недель

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Тело погибшей направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Причины возгорания выясняются. Одной из главных версий является неосторожное курение.

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