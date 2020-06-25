«Хоть ребёнка спасли»: в Ярославле трагически погибла 42-летняя женщина

В Ярославле в огне трагически погибла 42-летняя женщина. Пожар произошёл в 7 часов утра 24 июня в доме № 10 на улице Зои Космодемьянской. Соседи теряются в догадках, что могло произойти.



— Женщина приличная, жила в квартире с ребёнком. Хорошо, что хоть его спасли, — рассказали соседи.

На фото с места происшествия от МЧС видно, что в сгоревшей квартире стоит какая-то кушетка. Но жильцы дома говорят, что никаких косметических или медицинских услуг на дому погибшая не оказывала. Скорее всего, это массажное кресло, которое женщина использовала для себя.