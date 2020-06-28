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Срочно Мужчина упал с четвёртого этажа: видео

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Появилось видео падения мужчины из окна на четвёртом этаже

Сотрудники полиции по поводу произошедшего проводят проверку

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ЧП произошло на улице Урицкого в Ярославле

ЧП произошло на улице Урицкого в Ярославле

В социальных сетях появилось видео падения мужчины из окна пятиэтажки на улице Урицкого в Ярославле. На кадрах видно, что в открытом окне на четвёртом этаже сначала показались несколько человек, в квартире было шумно. Через какое-то время мужчина вылез из окна и повис, держась руками за подоконник. Кажется, что он хотел залезть обратно вовнутрь, но не смог. Он упал и сильно ударился об асфальт внизу.

— Проводится проверка, устанавливаются подробности произошедшего, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Видео с падением мужчины сняли случайные прохожие

Известно, что мужчина с травмами был госпитализирован.

Ранее в интернете появилось видео, как мужчина спрыгнул с моста в Волгу.

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