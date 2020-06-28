Появилось видео падения мужчины из окна на четвёртом этаже

В социальных сетях появилось видео падения мужчины из окна пятиэтажки на улице Урицкого в Ярославле. На кадрах видно, что в открытом окне на четвёртом этаже сначала показались несколько человек, в квартире было шумно. Через какое-то время мужчина вылез из окна и повис, держась руками за подоконник. Кажется, что он хотел залезть обратно вовнутрь, но не смог. Он упал и сильно ударился об асфальт внизу.



— Проводится проверка, устанавливаются подробности произошедшего, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

