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В соцсетях появилось видео из Ярославской области, где мужчина прыгнул с моста в Волгу

Как это произошло — публикуем кадры

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В Рыбинске подвыпивший мужчина прыгнул с моста

В Рыбинске подвыпивший мужчина прыгнул с моста

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором мужчина в Рыбинске с моста прыгнул в Волгу. На кадрах видно, что смельчак с бутылкой пива в руке перелезает через ограждение, какое-то время стоит, держась за поручень забора, после чего летит вниз. Судя по кадрам, серьёзных травм он не получил и выплыл самостоятельно.

— Надо же, дожить до такого возраста и не иметь мозгов, — удивляется пользователь паблика «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте» Людмила Устименко.


— А потом тела находят в воде, — прокомментировала кадры Юлия Тулякова.

Ни в МЧС, ни в МВД происшествие зафиксировано не было.

Несколько лет назад подобный случай произошел в Ярославле. Трое молодых парней возвращались по Октябрьскому мосту домой за Волгу. Компания поспорила, что один из подвыпивших ребят не побоится прыгнуть с моста. И молодой человек спор выиграл, но... погиб. Удар об воду был настолько сильный, что молодому человеку сломало позвоночник и выплыть он не смог.

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прыжок с моставолгаРыбинск
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