В соцсетях появилось видео из Ярославской области, где мужчина прыгнул с моста в Волгу

— Надо же, дожить до такого возраста и не иметь мозгов, — удивляется пользователь паблика «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте» Людмила Устименко.





— А потом тела находят в воде, — прокомментировала кадры Юлия Тулякова.



Ни в МЧС, ни в МВД происшествие зафиксировано не было.



Несколько лет назад подобный случай произошел в Ярославле. Трое молодых парней возвращались по Октябрьскому мосту домой за Волгу. Компания поспорила, что один из подвыпивших ребят не побоится прыгнуть с моста. И молодой человек спор выиграл, но... погиб. Удар об воду был настолько сильный, что молодому человеку сломало позвоночник и выплыть он не смог.