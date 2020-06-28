Ночью в Ярославской области разбился мужчина на квадроцикле

Сегодня около трёх часов ночи в Угличском районе произошла трагедия — насмерть разбился 56-летний водитель квадроцикла. ДТП произошло на 1-м километре дороги Покровское — Городищи.



— По предварительной информации, водитель квадроцикла совершил опрокидывание на проезжей части дороги, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения и скончался на месте ДТП.



Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

