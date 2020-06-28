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Происшествия

Ночью в Ярославской области разбился мужчина на квадроцикле

В полиции сообщили предварительную информацию о ДТП

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На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики

На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики

Сегодня около трёх часов ночи в Угличском районе произошла трагедия — насмерть разбился 56-летний водитель квадроцикла. ДТП произошло на 1-м километре дороги Покровское — Городищи.

— По предварительной информации, водитель квадроцикла совершил опрокидывание на проезжей части дороги, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения и скончался на месте ДТП.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ещё одно ДТП со смертельным исходом произошло в Рыбинском районе.

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происшествияДТПквадроцикл
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